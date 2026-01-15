El clima vuelve a sacudirse en México con frío intenso, lluvias y vientos fuertes

El clima en México mantiene un escenario invernal este jueves, con lluvias intensas en el sureste y viento del norte con ráfagas muy fuertes.

El clima en México vuelve a mostrar su cara más severa este jueves 15 de enero. El frente frío número 28 se desplaza con rapidez sobre el sureste del país y la península de Yucatán, donde interactúa con una vaguada en altura ubicada sobre el golfo de México. Esta combinación favorece la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en la región, con registros puntualmente intensos en zonas de Chiapas y Tabasco.

Según el pronóstico, en estos estados se esperan acumulados que pueden alcanzar niveles elevados, lo que incrementa el riesgo de anegamientos, crecidas de ríos y complicaciones en zonas bajas. También se prevén chubascos y lluvias relevantes en el resto del sureste, incluida la península de Yucatán.

Mientras tanto, la masa de aire polar asociada a este sistema mantiene un ambiente frío a gélido en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con la presencia de bancos de niebla durante las primeras horas del día. En contraste, el sureste del país experimenta condiciones algo más templadas, aunque inestables.

méxico El clima en México vuelve a estar marcado por el avance de un frente frío y el evento de Norte. Shutterstock Otro de los aspectos destacados del pronóstico del clima es la persistencia del evento de "Norte". Durante la jornada se registran rachas de viento muy intensas, que alcanzan entre 80 y 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, especialmente en Oaxaca y Chiapas. En Veracruz, las ráfagas se ubican entre 60 y 80 km/h, mientras que en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo oscilan entre 40 y 60 km/h.

Estas condiciones de viento provocan además oleaje elevado, con alturas de hasta 4.5 metros en el golfo de Tehuantepec y entre 2 y 3 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas costeras.