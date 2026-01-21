El clima se presenta inestable este miércoles en México

El clima en México estará marcado este miércoles por lluvias, chubascos y contrastes térmicos, según el pronóstico de la Conagua, con viento y bancos de niebla en varias regiones.

El clima de este miércoles en México se presenta inestable y con múltiples factores en juego. De acuerdo con el pronóstico difundido por la Conagua, una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el centro del país y, al interactuar con la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio nacional. En zonas del centro y oriente no se descarta la caída de granizo.

Nuevo frente frío en Mexico A este escenario se suma la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México. Este sistema provocará vientos con rachas moderadas a fuertes, especialmente en Coahuila, mientras que en el sureste del país un canal de baja presión, combinado con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos. En Quintana Roo se esperan los acumulados más significativos de la región.

méxico Según la Conagua, el ambiente frío persistirá durante la mañana y la noche, con bancos de niebla en el Valle de México y zonas serranas. Shutterstock Durante la mañana y la noche continuará el ambiente frío a muy frío en amplias zonas del país. Según el reporte de la Conagua, se prevén bancos de niebla en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, además de heladas en áreas serranas. En contraste, por la tarde se mantendrán temperaturas elevadas en zonas costeras del Pacífico, donde el termómetro podrá superar los 35 grados.