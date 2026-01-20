El clima no da tregua este martes en gran parte de México

El clima en México seguirá inestable este martes, con lluvias en varias regiones, viento intenso en el sur y ambiente frío durante la mañana.

El clima en México estará marcado este martes 20 de enero por la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del país, que al interactuar con la corriente en chorro subtropical favorecerá chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones más intensas en estados como Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila, donde las lluvias podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros y estar acompañadas por descargas eléctricas. Estas condiciones elevan el riesgo de encharcamientos, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

lluvias El clima mantiene lluvias y rachas de viento fuerte en distintas regiones de México. Shutterstock Se espera una jornada húmeda en México Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos en regiones del centro, oriente, sur y sureste del país, ampliando el escenario de inestabilidad a buena parte del territorio nacional.

En cuanto al viento, continuará el flujo de componente norte con rachas de entre 70 y 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca y Chiapas, además de oleaje elevado de entre 3 y 4 metros de altura en esa zona. En las costas de Yucatán y Quintana Roo, se prevén rachas de entre 30 y 50 km/h, especialmente durante la mañana.

El ambiente frío a muy frío persistirá durante la madrugada y las primeras horas del día en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, con la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.