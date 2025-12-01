El alimento que fortalece las defensas y ayuda a quemar calorías con una solo ración

Un estudio científico reveló que este alimento coreano tiene una gran variedad de nutrientes que ayudan al cuerpo.

Hay un alimento coreano que ha llegado a las cocinas de otros países, pero que hasta ahora no conocíamos todas sus propiedades. Luego de una investigación científica encontraron que mejora el funcionamiento de las células inmunes humanas, mantiene el sistema inmunológico fortalecido y más.

Te estamos hablando del kimchi que está hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática o repollo Brassica pekinensis, que se puede disfrutar solo, como acompañamiento o como ingrediente en sopas, guisos o frituras. Este es un alimento tradicional de Corea que se ha consumido durante siglos y su popularidad se ha extendido a nivel mundial.

kimchi-comida-coreana El kimchi es un alimento tradicional de Corea. Archivo Los participantes del estudio fueron adultos con sobrepeso que estaban divididos en 3 grupos y tras 12 semanas de consumir kimchi, se descubrió todas las propiedades de este alimento. El resultado fue que las células que combaten virus y bacterias estaban más fortalecidas, y que el metabolismo de los pacientes había mejorado.

Los resultados de esta investigación señalan al kimchi como un alimento fermentado con buenos efectos para la salud. Se espera que los hallazgos de este estudio se apliquen en el desarrollo de alimentos, mejora de la eficiencia de las vacunas y la prevención de enfermedades inmunitarias.

kimchi El kimchi tiene varios beneficios para la salud. Archivo. ¿Cómo preparar este alimento clave para la salud? Hacerlo en casa es muy sencillo aunque los ingredientes pueden ser difíciles de encontrar. Necesitas 1 col grande, 1 rábano daikon, 2 zanahorias, 5 cebollas verdes, 4 dientes de ajo, 1 trozo de jengibre fresco, ¼ de taza de sal, 3 cucharadas de pimiento rojo en polvo, 2 cucharadas de salsa de pescado, 2 cucharaditas de azúcar y ½ taza de agua.