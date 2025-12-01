El alimento que fortalece las defensas y ayuda a quemar calorías con una solo ración
Un estudio científico reveló que este alimento coreano tiene una gran variedad de nutrientes que ayudan al cuerpo.
Hay un alimento coreano que ha llegado a las cocinas de otros países, pero que hasta ahora no conocíamos todas sus propiedades. Luego de una investigación científica encontraron que mejora el funcionamiento de las células inmunes humanas, mantiene el sistema inmunológico fortalecido y más.
Te estamos hablando del kimchi que está hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática o repollo Brassica pekinensis, que se puede disfrutar solo, como acompañamiento o como ingrediente en sopas, guisos o frituras. Este es un alimento tradicional de Corea que se ha consumido durante siglos y su popularidad se ha extendido a nivel mundial.
Los participantes del estudio fueron adultos con sobrepeso que estaban divididos en 3 grupos y tras 12 semanas de consumir kimchi, se descubrió todas las propiedades de este alimento. El resultado fue que las células que combaten virus y bacterias estaban más fortalecidas, y que el metabolismo de los pacientes había mejorado.
Los resultados de esta investigación señalan al kimchi como un alimento fermentado con buenos efectos para la salud. Se espera que los hallazgos de este estudio se apliquen en el desarrollo de alimentos, mejora de la eficiencia de las vacunas y la prevención de enfermedades inmunitarias.
¿Cómo preparar este alimento clave para la salud?
Hacerlo en casa es muy sencillo aunque los ingredientes pueden ser difíciles de encontrar. Necesitas 1 col grande, 1 rábano daikon, 2 zanahorias, 5 cebollas verdes, 4 dientes de ajo, 1 trozo de jengibre fresco, ¼ de taza de sal, 3 cucharadas de pimiento rojo en polvo, 2 cucharadas de salsa de pescado, 2 cucharaditas de azúcar y ½ taza de agua.
Primero debes cortar la col en trozos de 5 cm y sumergirlos en un bowl con agua y la sal disuelta. Deja reposar 2 horas para que se ablanden. Mientras tanto, tienes que pelar y cortar en juliana el rábano daikon, las zanahorias y las cebollas verdes. Luego picar los dientes de ajo y rallar el jengibre fresco. En un bowl tienes que mezclar todo esto con el pimiento rojo, salsa de pescado y azúcar.
Enjuaga las col con agua fría y déjala secar. Cuando esté seca agrega la mezcla de ingredientes y masajea la col para que se impregnen todos los sabores. Se recomienda transfeir el kimchi a un recipiente hermético y dejarlo a temperatura ambiente por 1 o 2 días para que fermente. Después guarda en la heladera para ralentizar la fermentación.