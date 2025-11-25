El adiós a Gabriela Michel: lo que sucedió con la actriz y su gran legado
Una leyenda del doblaje dice adiós. El mensaje de Aislinn Derbez. La verdad tras la partida de Gabriela Michel, la voz de Samantha Jones.
México se conmovió con la noticia de la muerte de Gabriela Michel, figura reconocida en el doblaje y madre de la actriz Aislinn Derbez. El hecho ocurrió en la mañana del lunes 24 de noviembre. Horas después, la actriz Aislinn Derbez confirmó el lamentable suceso.
El adiós a la actriz
Lo hizo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram durante la noche. En su mensaje, Aislinn Derbez agradeció las muestras de afecto y cariño recibidas por el público y colegas del sector.
La hija de la artista compartió la causa del fallecimiento. Explicó que su madre sufrió un infarto fulminante. Pidió respeto para vivir este momento de duelo en la intimidad familiar. Solicitó procesar esta ausencia desde un lugar de tranquilidad y respeto a la privacidad del momento.
Quién fue Gabriela Michel
Gabriela Michel dejó una huella profunda en el mundo del doblaje en Latinoamérica. Participó en producciones de gran impacto y alcance popular. Su voz estuvo presente en cintas como Santa Cláusula y en la saga de Tinker Bell. También tuvo participaciones en televisión y radio.
Su trayectoria se extendió como locutora y como intérprete de voz para incontables personajes. Uno de sus trabajos más recordados fue dar voz en español a Samantha Jones. Este personaje es parte de la galardonada y exitosa serie de televisión Sex and the City.
La actriz, una de las figuras importantes del doblaje mexicano, se despidió a sus 65 años. En las primeras horas, circuló la idea de que se trataba de un supuesto accidente doméstico. Esto se debía a que no padecía de ninguna enfermedad crónica conocida.
Sin embargo, el comunicado de su hija disipó las dudas sobre la causa real. La familia ha optado por la discreción para afrontar este momento personal. La partida de Gabriela Michel representa una pérdida significativa para la industria de la voz en la región.