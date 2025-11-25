El adiós a Gabriela Michel: lo que sucedió con la actriz y su gran legado

Una leyenda del doblaje dice adiós. El mensaje de Aislinn Derbez. La verdad tras la partida de Gabriela Michel, la voz de Samantha Jones.

México se conmovió con la noticia de la muerte de Gabriela Michel, figura reconocida en el doblaje y madre de la actriz Aislinn Derbez. El hecho ocurrió en la mañana del lunes 24 de noviembre. Horas después, la actriz Aislinn Derbez confirmó el lamentable suceso.

El adiós a la actriz Lo hizo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram durante la noche. En su mensaje, Aislinn Derbez agradeció las muestras de afecto y cariño recibidas por el público y colegas del sector.

derbez La hija de la artista compartió la causa del fallecimiento. Explicó que su madre sufrió un infarto fulminante. Pidió respeto para vivir este momento de duelo en la intimidad familiar. Solicitó procesar esta ausencia desde un lugar de tranquilidad y respeto a la privacidad del momento.

Quién fue Gabriela Michel Gabriela Michel dejó una huella profunda en el mundo del doblaje en Latinoamérica. Participó en producciones de gran impacto y alcance popular. Su voz estuvo presente en cintas como Santa Cláusula y en la saga de Tinker Bell. También tuvo participaciones en televisión y radio.

derbez3 Su trayectoria se extendió como locutora y como intérprete de voz para incontables personajes. Uno de sus trabajos más recordados fue dar voz en español a Samantha Jones. Este personaje es parte de la galardonada y exitosa serie de televisión Sex and the City.