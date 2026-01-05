EEUU retiene el pasaporte de todas las personas que no completaron este trámite

Mantener el pasaporte actualizado es esencial para circular fuera y dentro del país norteamericano.

Todo lo que tienes que saber sobre tu pasaporte.

Las normas del Departamento de Estado de EEUU son estrictas para la vigencia del pasaporte. Por eso, se recomienda estar al tanto de las nuevas regulaciones que presenta el gobierno para no perder este documento que es esencial para viajar dentro y fuera del país.

Una de las reglas indica que todos los pasaportes emitidos hace más de 15 años serán suspendidos o retenidos, dependiendo el caso. Esta política de las autoridades norteamericanas rige tanto para ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados. Por eso se recomienda completar el trámite de renovación de este.

Renovar el pasaporte es esencial para viajar seguro. Ante la gran circulación de pasaportes inválidos, el Departamento de Estado recuerda que el documento debe incluir una fotografía reciente del viajero y contar las medidas biométricas necesarias para garantizar la identidad titular, que los pasaportes emitidos hace más de 15 años no tienen.

Como dijimos anteriormente, si las autoridades lo consideran pueden retener tu pasaporte. El proceso para recuperarlo es más estricto que una renovación común ya que solicitan completar un formulario, presentarse en una oficina, entregar documentación adicional, presentar una fotografía actualizada y pagar las tarifas correspondientes.