Es oficial: EEUU suspende el pasaporte de ciudadanos que no lo renovaron por esta cantidad de años

Tanto ciudadanos como extranjeros tienen que renovarlo para asegurar su continuidad legal y mantener su libertad de viajar sin contratiempos.

Quiénes tendrán vencido su pasaporte y por qué.

Estados Unidos (EEUU) remarca la importancia de mantener el pasaporte actualizado. Este documento es fundamental para garantizar la continuidad de la identidad legal y libertad de viajar por dentro y fuera del país. Un pasaporte vencido puede impedir abordar un vuelo, retrasar trámites o generar problemas en fronteras.

Según las autoridades, todos los pasaportes con más de 15 años de antigüedad serán suspendidos, sin excepciones. Esto se debe a que el documento ya no cumple con los estándares actuales de seguridad biométrica porque pierden integridad o tienen pequeños deterioros que resultan problemáticos para la lectura automatizada en aduanas y controles.

U.S._passport_card El pasaporte es un decumento fundamental en EEUU. Archivo. ¿Qué hacer si se venció mi pasaporte? Quienes tengan un pasaporte vencido recibirán una notificación y deberán iniciar el proceso de emisión del documento desde cero. Para hacerlo se requiere una prueba original de ciudadanía o naturalización, documento de identidad vigente, formulario DS-11 presencial y pago completo de las tarifas actuales.

Quienes emitieron su pasaporte con menos de 16 años también pierden la posibilidad de renovación automática. Estos pasaportes solo tienen vigencia por 5 años y para reemitir el documento, es necesario presentar el formulario DS-11 de forma presencial y entregar documentos como la prueba de ciudadanía y una identificación con foto.