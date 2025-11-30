Presenta:

Es oficial: EEUU suspende el pasaporte de ciudadanos que no lo renovaron por esta cantidad de años

Tanto ciudadanos como extranjeros tienen que renovarlo para asegurar su continuidad legal y mantener su libertad de viajar sin contratiempos.

Quiénes tendrán vencido su pasaporte y por qué.

Estados Unidos (EEUU) remarca la importancia de mantener el pasaporte actualizado. Este documento es fundamental para garantizar la continuidad de la identidad legal y libertad de viajar por dentro y fuera del país. Un pasaporte vencido puede impedir abordar un vuelo, retrasar trámites o generar problemas en fronteras.

Según las autoridades, todos los pasaportes con más de 15 años de antigüedad serán suspendidos, sin excepciones. Esto se debe a que el documento ya no cumple con los estándares actuales de seguridad biométrica porque pierden integridad o tienen pequeños deterioros que resultan problemáticos para la lectura automatizada en aduanas y controles.

El pasaporte es un decumento fundamental en EEUU.

¿Qué hacer si se venció mi pasaporte?

Quienes tengan un pasaporte vencido recibirán una notificación y deberán iniciar el proceso de emisión del documento desde cero. Para hacerlo se requiere una prueba original de ciudadanía o naturalización, documento de identidad vigente, formulario DS-11 presencial y pago completo de las tarifas actuales.

Quienes emitieron su pasaporte con menos de 16 años también pierden la posibilidad de renovación automática. Estos pasaportes solo tienen vigencia por 5 años y para reemitir el documento, es necesario presentar el formulario DS-11 de forma presencial y entregar documentos como la prueba de ciudadanía y una identificación con foto.

Los detalles para renovar el pasaporte.

La justificación detrás de esta medida es que el Gobierno considera que los pasaportes infantiles son emitidos bajo estándares más básicos o sin controles biométricos, que requieren una revisión más rigurosa cuando crecen y solicitan la documentación nuevamente.

