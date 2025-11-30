Es oficial: EEUU suspende el pasaporte de ciudadanos que no lo renovaron por esta cantidad de años
Tanto ciudadanos como extranjeros tienen que renovarlo para asegurar su continuidad legal y mantener su libertad de viajar sin contratiempos.
Estados Unidos (EEUU) remarca la importancia de mantener el pasaporte actualizado. Este documento es fundamental para garantizar la continuidad de la identidad legal y libertad de viajar por dentro y fuera del país. Un pasaporte vencido puede impedir abordar un vuelo, retrasar trámites o generar problemas en fronteras.
Según las autoridades, todos los pasaportes con más de 15 años de antigüedad serán suspendidos, sin excepciones. Esto se debe a que el documento ya no cumple con los estándares actuales de seguridad biométrica porque pierden integridad o tienen pequeños deterioros que resultan problemáticos para la lectura automatizada en aduanas y controles.
Te Podría Interesar
¿Qué hacer si se venció mi pasaporte?
Quienes tengan un pasaporte vencido recibirán una notificación y deberán iniciar el proceso de emisión del documento desde cero. Para hacerlo se requiere una prueba original de ciudadanía o naturalización, documento de identidad vigente, formulario DS-11 presencial y pago completo de las tarifas actuales.
Quienes emitieron su pasaporte con menos de 16 años también pierden la posibilidad de renovación automática. Estos pasaportes solo tienen vigencia por 5 años y para reemitir el documento, es necesario presentar el formulario DS-11 de forma presencial y entregar documentos como la prueba de ciudadanía y una identificación con foto.
La justificación detrás de esta medida es que el Gobierno considera que los pasaportes infantiles son emitidos bajo estándares más básicos o sin controles biométricos, que requieren una revisión más rigurosa cuando crecen y solicitan la documentación nuevamente.