Clima en México: lunes con nuevo frente frío, viento y heladas matinales

El pronóstico para este lunes 5 de diciembre anticipa el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, con descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias aisladas en distintas regiones del país.

El clima en México tendrá este lunes un nuevo cambio en el escenario meteorológico. De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal número 26 adquirirá características de frente cálido y se desplazará hacia el norte, dejando de afectar al territorio nacional.

Sin embargo, el alivio será parcial. Desde la Conagua explicaron que un nuevo frente frío, el número 27, ingresará por el noroeste del país. Este sistema interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que provocará un descenso de temperatura y rachas de viento de entre 30 y 50 km/h en esa región. Además, se prevén chubascos en Baja California.

Por otro lado, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste de México. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en estados como Guerrero y Oaxaca, mientras que en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo se esperan lluvias aisladas.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable en gran parte del país. Predominará el cielo despejado y una baja probabilidad de lluvia, aunque persistirá el ambiente frío a muy frío durante la madrugada y las primeras horas del día.

El pronóstico también advierte sobre heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En zonas serranas del norte y centro del país, las temperaturas mínimas podrían descender hasta valores bajo cero, especialmente en Chihuahua, Durango, Baja California y el centro del territorio nacional.