México: el spa natural para escapar del frío de Baja California que es económico y para toda la familia

Un rincón escondido que tiene diferentes opciones de alojamiento para visitar aguas calientes durante las bajas temperaturas del ciclo invernal.

En Baja California, México, se registran las temperaturas más bajas del año y muchos quieren pasar sus vacaciones alejados de la nieve y el frío. Por eso, te recomendamos un spa escondido con aguas termales que es perfecto para relajarse, compartir con amigos y familia, y sin descuidar el bolsillo.

Durante la temporada de invierno, se buscan destinos playeros para pasar tiempo bajo el sol y cerca del mar. Pero ya no es necesario viajar por horas para encontrar aguas agradables. Las aguas termales se posicionan como la mejor opción porque son naturales y permiten relajarse mientras conectas con la naturaleza.

Canon-de-Guadalupe Una escapada de verano ideal que se encuentra a pocos kilómetros. Archivo. En Baja California hay dos puntos conocidos que reciben cientos de turistas cada año y se ubican tanto en zonas rurales como en otras lujosas. Así se vuelve una opción recurrente para escapadas cortas en enero y con opciones de presupuesto diferentes que se adaptan a todos los bolsillos.

¿Qué lugares visitar en México? Aguas termales Ejido Uruapan: es un balneario natural conocido por sus albercas de agua caliente mineralizada con azufre, fluoruro y calcio, lo que invita a relajarse en sus piscinas y disfrutar de tratamientos faciales con lodo. También ofrece áreas para acampar y baños privados, y se puede ingresar alimentos y bebidas dentro del complejo.