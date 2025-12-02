Dua Lipa desata locura gastronómica: caos viral en la taquería de CDMX

El fenómeno Dua Lipa: ¿qué hay detrás del taco que paralizó CDMX? La efímera taquería que solo durará cinco días y enloquece a todos.

Una taquería temporal en la vibrante CDMX lleva el nombre de Dua Lipa. Este suceso, que solo durará cinco días, hasta el 5 de diciembre generó un auténtico frenesí entre sus seguidores. El caos fue notorio, transformando las calles aledañas en un hervidero peatonal y vial.

Los tacos llevan el nombre de Dua Lipa El sitio elegido es la taquería Los Caramelos, situada en la colonia Condesa. No obstante, el espacio fue totalmente remodelado para promocionar su nuevo álbum. Los letreros y la decoración ahora anuncian su nueva producción, Radical Optimism, y su próxima gira. La expectativa por ver a la cantante británica allí concentró a cientos de personas al exterior.

Desde horas tempranas, gente de todas partes del país hizo acto de presencia en el lugar. Una asistente, por ejemplo, comentó que llegó incluso antes de las nueve de la mañana, movida por un rumor. Más de cien personas aguardaban en la acera, esperanzadas por la aparición de la celebridad. Había grupos de fans que viajaron desde Jalisco, Veracruz y Nuevo León solo para vivir este momento.

Probar los tacos requería un registro previo gratuito que asignaba un pase personal. Las entradas diarias se limitaron a solo ochocientas y se agotaron de forma inmediata. El acceso se gestionaba por correo electrónico y contemplaba un horario de visita fijo. Además, la permanencia máxima permitida dentro del establecimiento era de treinta minutos.

El menú especial ofrecía el paquete "La Dua" por un costo de 249 pesos mexicanos. Este conjunto incluía tres preparaciones especiales inspiradas en la música de la cantante. Uno de ellos, llamado taco Houdini, llevaba chicharrón, una opción crujiente y sabrosa. Otro taco se denominó María, el cual se preparaba con arrachera y una base de frijoles.