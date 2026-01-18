Domingo marcado por lluvias intensas, viento extremo y frío en gran parte de México

El clima en México tendrá un domingo complejo por el avance de un frente frío que traerá lluvias muy fuertes.

El clima en México estará fuertemente condicionado este domingo 18 de enero por el rápido desplazamiento del frente frío número 29 sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Este sistema provocará lluvias muy fuertes a puntualmente intensas en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en Hidalgo, Campeche y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes, y chubascos en Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente generará un ambiente muy frío durante la mañana, con bancos de niebla en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. En el norte del país, especialmente en Chihuahua, Coahuila y Durango, las condiciones serán gélidas. A esto se suma un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con rachas que podrían alcanzar entre 100 y 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, entre 80 y 100 km/h en Veracruz, y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

méxico El clima combina frío, oleaje elevado y probabilidad de nieve en zonas montañosas del país. Shutterstock El pronóstico del clima también advierte oleaje elevado en las costas del golfo de México y del sureste del país, con alturas que podrían superar los cuatro metros en sectores de Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec. Estas condiciones representan un riesgo adicional para actividades marítimas y costeras.

Siguen los días fríos en México Otro aspecto destacado de la jornada será la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de montañas emblemáticas del centro y oriente del país, como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca, especialmente durante las primeras horas del día.