Descubrimiento: el extraño y tierno caso de un oso polar que adoptó a una cría que no es suya en Canadá

En medio del frío, investigadores del norte de Canadá notaron que una osa polar sumó un integrante a su familia. Investigan los motivos y la noticia estremece al mundo.

Un descubrimiento descolocó a los científicos del norte de Canadá que siguen de cerca a cientos de osos polares de la región. Registraron la extraña y tierna adopción de una cría, algo muy poco común ya que solo se han registrado 13 casos dentro de la población de estudio durante los últimos 45 años.

El oso polar es una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat por el deshielo causado por el cambio climático. Este cambio dificulta su capacidad para cazar focas y lo empuja a pasar más tiempo en tierra firme, donde sufre desnutrición y aumenta el conflicto con humanos.

El video del descubrimiento Embed - Oso polar en Canadá Evan Richardson, científico del Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, explicó que las imágenes fueron tomadas en noviembre en Churchill, conocida como la capital mundial del oso polar. Y generó sorpresa porque meses atrás habían registrado que la osa tenía una sola cría, que está marcada con un collar GPS.

El científico comunicó que en noviembre, la osa apareció con otra cría que no estaba marcada, lo que generó sospechas. Ambos oseznos tienen entre 10 y 11 meses y probablemente permanecerán con la osa mayor al menos dos años y medio. Si bien nadie cuenta con información sobre el segundo oso, contar con una figura materna lo ayudará a sobrevivir hasta la edad adulta.