Clima en México: martes con lluvias en el norte y humedad en gran parte del país

Lluvias y chubascos marcarán este martes en México , con el frente 16 activando tormentas en el norte y noreste y calor húmedo en el centro y sureste del país.

México arranca este martes 25 de noviembre con un escenario inestable, marcado por la presencia del frente número 16 sobre el norte y noreste del país, explicaron desde la Conagua. Este sistema será el principal responsable de las lluvias más significativas del día, especialmente en Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén chubascos que podrían intensificarse durante la tarde y noche.

En paralelo, un canal de baja presión situado en el oriente del país, sumado al constante ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, mantendrá activo el potencial de lluvias en buena parte del territorio. Esto incluye regiones del occidente, centro, sur y sureste, además de la península de Yucatán, donde el cielo permanecerá mayormente nublado y con probabilidad de chubascos aislados.

shutterstock_687191239 México amaneció con lluvias en el norte y humedad extendida hacia el centro y sur del país. Shutterstock El pronóstico para el centro de México El centro del país —incluyendo Ciudad de México y Estado de México— registrará una jornada variable, con cielo medio nublado, ambiente templado en la tarde y lluvias débiles dispersas hacia el final del día. En el Bajío y el Eje Volcánico, estados como Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Puebla también tendrán precipitaciones ligeras, principalmente en regiones serranas.

En contraste, la vertiente del Pacífico vivirá condiciones más estables. Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán nublados y algunas lluvias muy aisladas, pero la constante será el calor vespertino, con máximas que podrían alcanzar entre 35° y 40° en varios puntos. El mismo patrón se repetirá en Campeche y Yucatán, donde la humedad será alta pero las lluvias no tan significativas.

El viento será un factor relevante en distintos puntos del país. En la península de Baja California, las rachas podrían superar los 60 km/h, mientras que en el istmo de Tehuantepec continuarán los vientos de componente norte, con intensidades de hasta 50 km/h a lo largo del día. Estas condiciones, sumadas a la nubosidad, moderarán las temperaturas en zonas altas del centro y norte, donde el amanecer volverá a ser frío, con valores cercanos a 0° en áreas serranas.