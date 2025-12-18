Clima en México: lluvias, viento y frío matinal este jueves 18 de diciembre

El clima en México estará marcado por lluvias en el sureste, viento en el noreste y mañanas frías en varias regiones, según el pronóstico de Conagua.

El clima en México presenta este jueves un escenario inestable en buena parte del país, con lluvias en el sureste, rachas de viento en el noreste y temperaturas bajas durante la madrugada. De acuerdo con el informe difundido por Conagua, las condiciones estarán influenciadas por canales de baja presión y la aproximación de un nuevo frente frío.

Desde Conagua explicaron que los canales de baja presión ubicados sobre el oriente, el sureste y la península de Yucatán, combinados con la divergencia en altura y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán la presencia de lluvias y chubascos en esas regiones. Las precipitaciones más relevantes se esperan en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, donde podrían registrarse lluvias puntuales fuertes, con probabilidad de descargas eléctricas.

méxico Conagua informó que el clima en México seguirá con mañanas frías y posibles heladas en zonas altas. Shutterstock En paralelo, el organismo indicó que un nuevo frente frío comenzará a ingresar al noreste de México. Este sistema interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocando rachas de viento de hasta 50 km/h en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría generar condiciones ventosas durante gran parte del día.

Contrastes en la temperatura en México Otro punto destacado del clima en México será el contraste térmico. Aunque por la tarde se esperan temperaturas cálidas en zonas del occidente y sur, Conagua advirtió que durante la mañana y la noche persistirá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En áreas serranas no se descartan heladas al amanecer, especialmente en el norte y centro del país.