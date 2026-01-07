Presenta:

México

México

Clima en México: el frente frío 27 trae viento, lluvias y posible nieve este miércoles

El pronóstico del clima para este miércoles 7 de enero en México anticipa un marcado descenso de temperatura, vientos intensos y lluvias en el norte del país.

MDZ México

El clima en México estará marcado por el frente frío 27 y fuertes rachas de viento en el norte.

Shutterstock

El clima en México estará condicionado este miércoles por el avance del frente frío número 27, que se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte del país. Este sistema interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generando un escenario de tiempo invernal en varias regiones.

Según el pronóstico de la Conagua, estas condiciones provocarán un descenso significativo de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de lluvias y chubascos en el norte del territorio nacional. En particular, se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, junto con la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de esas entidades. Hacia el final del día, la circulación ciclónica comenzará a disiparse y dejará de afectar al país.

En simultáneo, una línea seca que se mantendrá sobre Coahuila favorecerá rachas de viento de entre 30 y 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría generar condiciones adversas en zonas abiertas y carreteras.

Seg&uacute;n la Conagua, el pron&oacute;stico para este mi&eacute;rcoles en M&eacute;xico incluye lluvias, heladas y posible nieve en zonas serranas.

Según la Conagua, el pronóstico para este miércoles en México incluye lluvias, heladas y posible nieve en zonas serranas.

Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe dará lugar a lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano, con acumulados moderados en algunas regiones.

A pesar de estos fenómenos, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado o poco nuboso en gran parte del país. No obstante, el ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche, con heladas al amanecer en amplias zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El contraste térmico seguirá siendo una característica destacada de la jornada: mientras que en regiones del Pacífico se prevén temperaturas máximas elevadas, en zonas serranas del norte y centro del país las mínimas descenderán por debajo de los cero grados durante la madrugada del jueves.

