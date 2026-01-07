Clima en México: el frente frío 27 trae viento, lluvias y posible nieve este miércoles

El pronóstico del clima para este miércoles 7 de enero en México anticipa un marcado descenso de temperatura, vientos intensos y lluvias en el norte del país.

El clima en México estará marcado por el frente frío 27 y fuertes rachas de viento en el norte.

El clima en México estará condicionado este miércoles por el avance del frente frío número 27, que se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte del país. Este sistema interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generando un escenario de tiempo invernal en varias regiones.

Según el pronóstico de la Conagua, estas condiciones provocarán un descenso significativo de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de lluvias y chubascos en el norte del territorio nacional. En particular, se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, junto con la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de esas entidades. Hacia el final del día, la circulación ciclónica comenzará a disiparse y dejará de afectar al país.

En simultáneo, una línea seca que se mantendrá sobre Coahuila favorecerá rachas de viento de entre 30 y 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría generar condiciones adversas en zonas abiertas y carreteras.

méxico Según la Conagua, el pronóstico para este miércoles en México incluye lluvias, heladas y posible nieve en zonas serranas. Shutterstock Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe dará lugar a lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano, con acumulados moderados en algunas regiones.

A pesar de estos fenómenos, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado o poco nuboso en gran parte del país. No obstante, el ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche, con heladas al amanecer en amplias zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.