Clima en México: domingo con frentes fríos, viento y contraste de temperaturas

El pronóstico para este domingo 4 de diciembre anticipa descenso de temperatura en el norte y noreste de México, rachas de viento y lluvias aisladas en distintas regiones del país.

El clima en México estará influenciado por dos frentes fríos durante el domingo.

El domingo estará marcado por la influencia de dos sistemas frontales que impactarán de manera diferente en el clima de México. Según el pronóstico, el frente frío número 26 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, provocando un descenso de temperatura y rachas de viento de entre 30 y 50 km/h en estados como Coahuila y Nuevo León.

En simultáneo, un segundo frente frío se mantendrá muy próximo al noroeste del país. En combinación con la corriente en chorro subtropical, este sistema generará un ambiente más frío y rachas fuertes de viento en esa región, además de chubascos en Baja California.

Desde la Conagua explicaron que, por otro lado, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país. Estas condiciones alcanzarán principalmente a entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo se esperan lluvias aisladas.

méxico El pronóstico de Conagua anticipa frío matinal, viento y lluvias aisladas en varias regiones. Shutterstock En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable en gran parte del resto del territorio nacional. Predominará el cielo despejado y una baja probabilidad de lluvia, aunque continuará el ambiente frío a muy frío durante la madrugada y las primeras horas del día.

El pronóstico también advierte sobre heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas mínimas que podrían descender por debajo de los cero grados en zonas serranas del norte y centro del país.