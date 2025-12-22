Casi más grande que el Maracaná: China construye el mega estadio de fútbol más moderno de América Latina con pantall

Todo indica que el estadio estará listo en 2027 y tendrá espacios para personas con discapacidad, zonas VIP, áreas para prensa y la mejor tecnología.

El estadio de fútbol que albergará a más de 60 mil personas.

En 2022, China inició la construcción del nuevo Estadio de fútbol de El Salvador con la ambición de convertirse en uno de los espacios deportivos más grandes de Centroamérica y de los recintos más modernos de Latinoamérica. Ambos países esperan marcar hitos nacionales con la tecnología usada para su edificación.

Ubicado en la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, municipio de Antiguo Cuscatlán, el estadio espera albergar a más de 50 mil personas, aunque se podría extender a 60 mil. Está adaptado a todas las regulaciones de la FIFA para que sea la sede de torneos regionales e internacionales, aunque también será un espacio para conciertos u otros eventos.

Su diseño es fruto de arquitectos salvadoreños y chinos y está inspirado en una gota de agua, haciendo alusión a la lluvia y la renovación del país. El proyecto tiene un marcado enfoque ecológico ya que contempla el uso de materiales renovables y fuentes de energía limpia para reducir el impacto ambiental.

A su vez el proyecto contará con espacios para personas con discapacidad, zonas VIP, áreas para prensa y la mejor tecnología para atender emergencias. Y entre sus herramientas tecnológicas habrá iluminación LED, pantallas gigantes, sistema digital integrado, acceso y circulación pensado para grandes flujos de personas.