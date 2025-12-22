China lanzó exitosamente un nuevo satélite: para qué será usado
El satélite chino fue puesto en órbita este domingo (hora argentina) desde la estación espacial de Wenchang.
China realizó un nuevo lanzamiento exitoso de un satélite de pruebas de tecnología de comunicaciones a bordo de un cohete Gran Marcha-5 desde la base espacial de Wenchang, en la provincia sureña de Hainan.
Según supo la Agencia Noticias argentinas, el despegue ocurrió a las 20:30 del sábado (hora de Beijing) y, según informó la agencia estatal Xinhua, el satélite ingresó en la órbita prevista pocos minutos después.
El satélite desplegado desde la estación espacial de Wenchang
De acuerdo con el comunicado oficial, el satélite será utilizado para pruebas de validación de comunicación multibanda y de alta velocidad, una de las áreas prioritarias del programa espacial chino para expandir capacidades civiles y de defensa.
El lanzamiento constituye además la misión número 618 de la familia de cohetes Gran Marcha, principal línea de transporte espacial de China.