Así estará el tiempo en México este jueves según la Conagua

El clima en México estará marcado este jueves por lluvias en el sureste, viento en el noreste y ambiente frío por la mañana, según el pronóstico de la Conagua.

El clima de este jueves en México presenta un escenario variable, con lluvias, viento y marcados contrastes de temperatura a lo largo del país. De acuerdo con el pronóstico difundido por la Conagua, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, combinada con el ingreso de aire húmedo hacia el sureste, favorecerá lluvias y chubascos en esa región, con acumulados más importantes en zonas de Campeche y Quintana Roo.

En paralelo, el sistema frontal número 30 se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste del país. Esta situación propiciará rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, especialmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se recomienda precaución ante posibles ráfagas intensas.

Según explicó la Conagua, el ingreso adicional de humedad, impulsado por un río atmosférico y el flujo de la corriente en chorro subtropical, también incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur del territorio nacional. Estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas podrían registrar precipitaciones intermitentes a lo largo del día.

México Según la Conagua, las condiciones de inestabilidad continuarán durante el jueves con bancos de niebla y rachas de viento. Shutterstock A pesar de estas condiciones, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en gran parte del país. Se esperan bancos de niebla matutinos en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, además de heladas en zonas serranas. En contraste, durante la tarde se mantendrán temperaturas elevadas en regiones del Pacífico, donde el termómetro podría superar los 35 grados.