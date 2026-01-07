Alerta roja en EEUU: recomiendan no salir a la calle por niveles de aire tóxico en California

Aumentan las alertas en dos áreas californianas y las autoridades piden a los habitantes que permanezcan en sus hogares.

Los ciudadanos de California (EEUU)recibieron una alerta por la mañana con la instrucción de suspender al máximo las actividades al aire libre, tras detectar niveles tóxicos de aire en algunas zonas del estado norteamericano.

Según la plataforma de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) la alerta está dirigida a las zonas de Portola y el área del Bosque Nacional Plumas. Sin embargo, las autoridades han extendido este pedido urgente a todos los habitantes para evitar inconvenientes.

portola-landscape-cover Uno de los estados de California tiene alerta máxima. Archivo. ¿Qué sucede en California? Los niveles de aire tóxico en California varían por partículas finas y ozono, debido al tráfico, la industria y los incendios forestales. Las partículas finas son peligrosas porque ingresan al torrente sanguíneo, causando enfermedades cardíacas y pulmonares. por su parte, el ozono se ha identificado como el contaminante principal y también genera problemas respiratorios.

A su vez, California ha sufrido una serie incendios forestales y condiciones atmosféricas desfavorables han repercutido en la calidad del aire. Pero lo que más preocupa es que estos peligrosos afectan más a comunidades de bajos ingresos y minorías, que reportan problemas de salud.

EEUU alerta a sus ciudadanos. Archivo Entre los indicadores clave se encuentran algunos como: