Gimnasia sigue en deuda: "El análisis es bueno, los resultados no nos han acompañado"

Gimnasia y Esgrima se preparó para dar pelea este año, pero los resultados hasta ahora no son los esperados: cayó por la mínima en el debut, ante Defensores de Belgrano, y empató en su visita a Chaco For Ever (1-1).

El próximo lunes, el Lobo recibe a San Telmo, por la tercera fecha de la Primera Nacional. Franco Meritello, defensor mensana, habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre el inicio del torneo y lo que se viene.

