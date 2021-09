La estrategia de Alberto Fernández para acercarse al kirchnerismo

El analista político Daniel Bilotta se refirió a las reiteradas apariciones de Alberto Fernández en la escena pública, pese a que en el último tiempo su imagen se ha deteriorado fuertemente. ¿Lo están exponiendo como herramienta de alguna estrategia?, ¿qué piensa de él el kirchnerismo?

En respuesta a aquella primera pregunta, Bilotta indicó que a su entender en el Gobierno hay preocupación por su imagen, por eso la sobreexposición que "tiene que ver con intentar restaurarlo como presidente". Esto, "más allá del resultado de esta PASO, porque necesitan recuperar la imagen presidencial que está muy dañada por sí mismo en esta cosa aparentemente patológica de alguien que siempre declara en contra de sí".

"Yo continúo sorprendido de que siga saliendo en radio, ya que no me parece que lo favorezca. Aunque también es cierto que es un presidente muy débil en votos y que siempre elige programas afines al oficialismo para hablar, con lo cual podríamos inferir que lo que intenta es hablarle al voto seguro, que no le pertenece, dándole señales de fiabilidad. Que es lo que me parece que Alberto Fernández no consigue con el kirchnerismo, porque cada cosa que hace para amistarse con el kirchnerismo, es lo que termina por separarlo", analizó.

En los últimos 15 días Cristina Fernández de Kirchner no ha hecho campaña con Alberto Fernández.

Para Bilotta, "el voto duro de Cristina Fernández de Kirchner está enemistado con Alberto Fernández". Cuestionado sobre si esto se relaciona con el ajuste que el Ejecutivo, particularmente Martín Guzmán, está llevando adelante, Bilotta dijo que el ministro de Economía "recortó casi 2 puntos del gasto social, recortó el gasto para la pandemia y las jubilaciones y ahora el problema es que Alberto Fernández, para fortalecer al ministro Juan Zabaleta casi duplicó lo que le había recortado Guzmán, porque le dio 100 mil millones de pesos".

Finalmente, se le cuestionó al especialista si Guzmán es más ortodoxo de lo que muchos creen, y Bilotta fue tajante: "No, las salidas para un país en crisis son pocas. Básicamente no tenés que gastar lo que no tenés, como en una casa. Entonces decir que por esto el ministro es ortodoxo es como decir que Cristina Fernández de Kirchner es redistributiva. No, ella está convencida de que no se puede seguir gastando", finalizó.