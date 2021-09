El motivo por el que el Gobierno nacional corrió a Alberto Fernández del centro de la escena

El presidente, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, tuvieron un encuentro para "limar asperezas", según contó en el aire de MDZ Radio el analista político Paulino Rodrigues. Además, habló sobre la estrategia política del oficialismo en torno a la imagen del jefe de Estado.

"El presidente está corrido del centro de la escena y de la campaña", aseguró Paulino Rodrigues. Y contó que ayer "se reunió con Roberto Baradel, con los gremios docentes, ausentes por completo en el debate educativo durante el año y medio de pandemia en Argentina, y después con Wado de Pedro".

Pero claro está que, en los anuncios importantes del Gobierno, la figura de Alberto ya no es la protagonista, como supo serlo desde el inicio de la gestión. Y está claro también que esto responde a una clara decisión del espacio político que gobierna el país.

Wado de Pedro, ligado al ala kirchnerista de la coalición de Gobierno, fue quien presentó la primera renuncia del Gabinete en la crisis política tras la derrota de las PASO. Según dicen, sin hablar con el presidente, directamente dándolo a conocer en los medios. No obstante, fue uno de los que se quedó en el Gabinete.

Wado de Pedro forma parte del ala kirchnerista de la coalición de Gobierno.

"Alberto Fernández se reunió con su ministro del Interior para 'limar asperezas'. Es decir, que el presidente debe limar asperezas con el titular del ministerio político por excelencia de cuanto presidente hay. Miren si es anómala la situación de Argentina", deslizó.

Mientras tanto, a Alberto Fernández "lo han corrido, porque no para de bajar en las encuestas. Cristina Fernández de Kirchner también se corrió, se recluyó en el Calafate. Cristina aún no toma ninguna decisión sobre la vuelta a la presencialidad en las sesiones del Senado, increíble. No hay una explicación lógica, no hay razonabilidad", concluyó.

Situación similar es la de Victoria Tolosa Paz, a quien el kirchnerismo considera una de las caras de la derrota. Desde la caída en las PASO, la candidata no ha aparecido en escena. A contrapartida, los grandes protagonistas son los nuevos integrantes del Gabinete, como Juan Manzur, Julián Domínguez, Aníbal Fernández y Jaime Perczyk.