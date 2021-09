En un contexto de extrema gravedad, Alberto sólo suma "respaldos" pero no encuentra quién lo acompañe

El politólogo y analista Paulino Rodrigues enumeró cada uno de los puntos que demuestran la crisis política e institucional del Gobierno, a partir de la disputa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así, hizo un análisis minucioso de lo que ocurre en la Casa Rosada.

"Lo que está pasando es de una gravedad tremenda", comenzó aseverando Rodrigues. Y enumeró las cuestionamientos: "Una vicepresidenta que por carta le dice al presidente que ella lo ungió y que respete esa decisión, que no está haciendo honor al cargo, que no tiene un rumbo económico concreto, que modifique el presupuesto porque así como está ella no lo va a aprobar, le dinamita el acuerdo con el FMI en parte...".

Todo esto, "en un contexto de extrema debilidad de Cristina Fernández de Kirchner y de todo el Frente de Todos, que además implosionó, que será lo que será pero ya no será más el Frente de Todos".

Por otro lado, aseguró que está Alberto Fernández, quien no puede armar un Gabinete. "Pasaron más de 48 hs de las renuncias virtuales y el presidente no puede llenar un casillero, le ofrece puestos a los gobernadores que no se quieren sumar aunque lo respaldan. Todo el mundo lo empuja a que rompa con Cristina Fernández de Kirchner pero nadie se hace cargo de poner la firma".

Por todo aquello, sentenció, "la situación es totalmente grave". Para Rodrigues, institucionalmente, Argentina está anómala y políticamente en una crisis extraordinaria, "de ribetes insospechados en términos de la virulencia con la cual el Gobierno está procesando la derrota electoral del domingo y agudizando y estresando aún más a una sociedad que ya está hiper estresada".

Además, calificó a la situación en general como "desafiante", porque en el medio de todo eso "hay un Gabinete sin tareas prácticamente, las agendas están liberadas, hoy reapareció la agenda con algunos ministros que habían renunciado en funciones, como Cabandié, o sea que no renunciaron".

"Eso demuestra que hay un sector que quiere el acuerdo, que entienden que así y todo son más juntos que separados", concluyó.