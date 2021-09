Estas son las medidas económicas que anunciará Alberto Fernández a partir de mañana

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, adelantó cuáles son las medidas económicas que el presidente, Alberto Fernández, anunciará a partir de mañana. El objetivo es que la gente, gracias a la economía, le de su apoyo a la gestión con su voto en las próximas elecciones generales de noviembre. Las estrellas de las medidas son el IFE y el los beneficios a los jubilados.

Burgueño dijo que el ministro de economía, Martín Guzmán, advirtió que sólo hay 450 mil millones de pesos para acciones, sin embargo el ala kirchnerista de la coalición de Gobierno pidió desoírlo. Mientras tanto, el presidente anunciará mañana estas medidas:

Dos bonos extras para los jubilados , uno para octubre y otro para noviembre. "Podrían ser de 6 mil cada uno", especuló Burgueño.

, uno para octubre y otro para noviembre. "Podrían ser de 6 mil cada uno", especuló Burgueño. El relanzamiento del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y REPRO (Programa de Recuperación Productiva).

y REPRO (Programa de Recuperación Productiva). Créditos de 250 mil pesos, también para los trabajadores en relación de dependencia, no solo para los monotributistas, y para los autónomos.

Aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, "aproximadamente llegaría a 33 mil pesos de una sola vez, no gradual".

"Muchas cuotas, de todo tipo, color y circunstancias".

Refuerzo de créditos del Banco Nación para ampliación de viviendas y refacciones.

Ampliación de créditos para quienes están en el veraz.

Eventualmente un nuevo plan de pagos para las tarjetas de crédito, "esto se está evaluando".

"Algún plan para que el Estado pague deudas a una tasa inferior, es decir, le dan un crédito a la gente para saldar deudas".

Volviendo a la polémica con el ministro de economía, Burgueño no reveló detalles pero contó que ayer el presidente "le dijo a alguien que obviamente no es de su entorno y que es importante en la coalición: 'si lo tocás a Guzmán, me tocas a mi'". Esto en relación a que el jefe del gabinete económico estaría ratificado por Alberto Fernández también puertas adentro. Pero, de todos modos, las medidas económicas se tomarían a pesar de la negativa del ministro.