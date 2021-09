El juez Walter Bento contó que va a incorporar una prueba clave por su inocencia

El juez federal con competencia electoral, Walter Bento, fue protagonista una vez más de una elección provincial. Pero esta vez con una particularidad: se lo acusa de ser el jefe de una banda que cobraba coimas para beneficiar a personas que cometían delitos federales (narcotráfico, secuestros, lavado de dinero, etc). Habló sobre esto en MDZ Radio e insistió en su inocencia.

"¿Cómo ha impactado su situación procesal en este proceso electoral? Ya procesado, con un pedido de desafuero en el Consejo de la Magistratura y sosteniendo aún el cargo y la competencia electoral", se le cuestionó al magistrado. "Yo soy inocente, absolutamente inocente, me he presentado espontáneamente al expediente gracias a la información que salía en su portal (MDZol), aportando pruebas y solicitando que se abrieran los informes de mi situación bancaria, fiscal e impositiva. Y he pedido la pericia técnica contable", adujo .

"Esta confabulación se lleva adelante con información de arrepentidos mentirosos. Ya quedó en el expediente acreditado el contenido de las mentiras. Pero lo más grave no es el daño que le han causado a mi familia y el que pretenden causarme a mí, sino que hay gente detenida privada de la libertad pura y exclusivamente por el contenido de esta causa, sin tomar en consideración ninguna de las pruebas que he presentado en el expediente", continuó explayándose el magistrado.

Bento dijo que ha declarado por más de 30 horas, "¿ustedes piensan que alguien que no tiene nada para decir habla todo ese tiempo?", preguntó retóricamente en el aire de MDZ Radio.

Walter Bento asegura que ha tenido menos derechos que un ciudadano común.

Sus argumentos para justificar su inocencia

En cuanto a la imputación, Bento dijo que "primero debían haber hecho una pericia técnica contable. Pero se dispuso después del procedimiento, no antes". Y aseguró, en relación al fiscal Dante Vega, que la imputación "es de una persona que tiene un problema personal conmigo". "Las pruebas con la que llevó adelante la imputación fue con personas que fueron procesadas e imputadas por mi, condenadas. Arrepentidos que han mentido burdamente en el expediente", completó.

Bento continuó argumentando a su favor que el procedimiento se dictó 5 minutos después de que declaró y por lo tanto sin tomar en cuenta ninguno de los descargos que mencionó. Además, "la Cámara no confirmó mi procesamiento porque yo no hice uso de la apelación, porque no confío en la posibilidad de que hubieran analizado ninguno de los descargos que yo incorporé al expediente".

"Hicimos 265 hojas de descargo demostrando, pero entendimos que lo correcto era no apelar. Por eso desistimos de la apelación en Cámara", continuó detallando. Y aclaró entonces: "No es que la Cámara confirmó mi procesamiento, yo evité la posibilidad de que la Cámara analice el procesamiento dictado por Eduardo Puigdéngolas".

¿Y su desafuero?

"En cuanto al pedido de desafuero hay un trámite que se está llevando adelante en el Consejo de la Magistratura. Yo estoy esperando que las pruebas acrediten que todo lo que se dijo antes no era cierto", argumentó el juez federal. "Porque hay una confabulación clara que más temprano que tarde se va a demostrar, porque yo soy inocente", insistió.

"¿Forman parte de la confabulación los abogados arrepentidos que dijeron que trabajaron con usted y que formaban parte de una asociación ilícita?", se le cuestionó a Bento y él respondió: "Está demostrado que nada de lo que dijeron es cierto. Todas las pruebas dan cuenta de que los arrepentidos mintieron".

En aquel sentido ejemplificó que los letrados "dijeron que estuvieron en tal lugar tal día, pero la constancia de ingreso no está, el teléfono no estaba en ese lugar. Estoy hablando de pruebas, no de manifestaciones de una persona privada de su libertad que después de 4 días dijo cualquier cosa que le hicieron firmar para salir en libertad".

¿Por qué ocultó su teléfono durante la orden de allanamiento?

"Mi teléfono no era oficial, era particular, adquirido por mi y cuya línea no era abonada por el Consejo de la Magistratura. Yo decidí ponerlo a nombre del Consejo, pero el Consejo jamás pagó esa factura", aseguró.

Finalmente confirmó que no encontraron el teléfono. "Hicieron un hackeo irregular sobre una línea no oficial mía y todo lo agregaron innecesariamente en el expediente. Lo que no viene al caso. Pusieron si yo conversaba con Juan, Pedro o María, que nada tenían que ver con la investigación. Eso demuestra la animosidad y el ensañamiento".

"En esta causa he tenido menos derechos que cualquier ciudadano común. Pero ya lo voy a demostrar, porque estoy incorporando la prueba que va a permitir demostrar que todo esto es parte de una confabulación", concluyó y pidió la finalización de la comunicación Walter Bento en MDZ Radio.