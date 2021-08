Curioso dato sobre quiénes no se quieren vacunar

La jefa de inmunizaciones de la provincia de Mendoza, Iris Aguilar, se refirió nuevamente a los jóvenes que no se quieren vacunar, pese a tener la posibilidad de hacerlo. Semanas atrás este era un problema nacional, hubo un llamado de atención a la población y hoy en la provincia de Mendoza se ven números más alentadores. También surgen algunos datos curiosos.

Quienes no se quieren vacunar, se vio que no son únicamente los denominados “antivacunas”, sino jóvenes que creen en ellas, pero no las consideran necesarias o imprescindibles. Semanas atrás se anunció que muchos menores de 40 no querían inocularse, dependiendo la zona el número llegaba al 20%.

Aguilar dijo que "ahora vemos mucha demanda espontánea de adultos jóvenes, especialmente en la franja de 25 a 30 años, que también nos llama la atención porque claramente tienen fácil acceso a la inscripción, por sus herramientas informáticas".

Estas personas, "con demanda espontánea sí van a inocularse", reiteró la entrevistada, quienes también contó que cuando se les consulta por qué no se inscribieron las respuestas mayoritarias son que tenían dudas o que esperaban la llegada de vacunas de otro laboratorio.

Por esto, Aguilar dijo que "el hecho abrir la vacunación sin inscripción ha sido un acierto y hace que aún haya mucha gente -por sede a veces son entre 200 y 300 personas diariamente-, que recién van a darse la primera dosis de vacuna".

En conclusión, "probablemente el llamado de atención que se hizo en su momento surtió efecto o también muchas personas toman conciencia cuando tienen un caso cercano de personas que la han pasado mal por covid".