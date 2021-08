Combinación de vacunas, segundas dosis de Sputnik y turnos: lo que debés saber

Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de Mendoza, despejó dudas sobre la combinación de vacunas y el cronograma de vacunación dispuesto por la provincia de Mendoza para completar la inmunización de la población. Viernes, sábado y domingo, podrán ir sin turno los mayores de 80 que quieran combinar su primera dosis de Sputnik V con una segunda de Moderna.

Este es el cronograma de vacunación por edades y finalización de documento:

Mayores de 80 años

Viernes 6 de agosto: DNI impares.

Sábado 7 de agosto: DNI pares.

Domingo 8 de agosto: DNI pares e impares.

De 75 a 79 años inclusive

Lunes 9 de agosto: DNI impares.

Martes 10 de agosto: DNI pares.

De 70 a 74 años inclusive

Miércoles 11 de agosto: DNI impares.

Jueves 12 de agosto: DNI pares.

De 65 a 69 años inclusive

Viernes 13 de agosto: DNI impares.

Sábado 14 de agosto: DNI pares.

De 60 a 64 años inclusive

Domingo 15 de agosto: DNI impares.

Lunes 16 de agosto: DNI pares.

Los DNI finalizados en 0 entran en el grupo de los pares. Para más información sobre los centros de vacunación y los horarios, por zona, hacé clic acá.

Sobre este cronograma, Aguilar explicó en MDZ radio que "está estructurado así porque es vacunación voluntaria, es optativo para quienes decida completar su esquema de vacunación con Moderna, iniciado con Sputnik 1". También dijo que a estas personas se les cerrará el ticket y no les llegará luego el turno luego, en cambio "quienes opten por esperar Sputnik 2 van a recibir el turno por los medios habituales".

La jefa de inmunizaciones fue clara al afirmar que quienes no tengan la edad o el DNI correspondiente al cronograma no serán vacunados, al menos en estos días de operativo especial. Si alguna persona por algún motivo determinado no puede asistir, luego se reverá la situación.

La médica aclaró que a quienes decidan la combinación de vacunas se le aplica Moderna y no AstraZeneca porque "hay una información a nivel nacional de que no llegarán nuevas cantidades importantes de Astra, entonces las que hay se van a reservar para completar el esquema de los que ya se pusieron la primera dosis".

Mientras tanto, el Gobierno Nacional anunció que tal vez la semana próxima ingresen nuevas dosis del segundo componente de Sputnik, por lo que se le consultó a Aguilar qué recomienda ella, si esperar o hacer combinación de vacunas. Fue clara al sentenciar: "Cuanto antes se vacune la persona, mejor".

En ese sentido dijo que "por lo que se ha visto a nivel nacional e internacional, en los resultados intermedios, la respuesta inmune es igual combinando vacunas o aplicando las dos dosis de Sputnik. Esto es en cuanto a la generación de defensas contra las formas graves de covid. Además, se analizó el perfil de seguridad, que también han dado una respuesta robusta".