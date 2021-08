Alberto y los jueces: entre la inconstitucionalidad y el interés político

Marcela Basterra, abogada especialista en Derecho Constitucional, habló sobre la idea del presidente Alberto Fernández de limitar el tiempo de permanencia en el cargo de los jueces y del procurador general. Dijo que lo primero es inconstitucional pero también opinó que esto está relacionado a una idea que tiene toda la coalición gobernante de supeditar el poder de la Justicia a intereses políticos.

Basterra explicó que en la Constitución se determina que los jueces son vitalicios, así lo dice el artículo 110, que prevé que los magistrados se mantienen en sus cargos mientras dure su buena conducta. "Esto significa que sólo se puede correr a un juez mediante un jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones o por la comisión de delitos en el desempeño de sus cargos".

La abogada comentó que "esto no es caprichoso". Es que "si los jueces se pudieran elegir cada determinada cantidad de años, se perdería la imparcialidad porque deberían ser obedientes al poder de turno para revalidarse. Por eso es que tampoco se le pueden bajar sus sueldos". De manera que la especialista fue clara al asegurar que "lo que dijo Alberto Fernández es inconstitucional".

Por otro lado, el presidente se preguntó públicamente por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones. A lo que Basterra respondió: "Primero, porque para hacer eso antes habría que reformar la Constitución y segundo porque perdería el rasgo fundamental que tiene que tener el Poder Judicial en una república, que es la independencia".

¿El carácter vitalicio de los jueces ha garantizado la imparcialidad?

Basterra explicó que el Poder Judicial es el que equilibra la república.

"En general el Poder Judicial tiene altos niveles de imparcialidad. Lo que pasa es que lo que trasciende son los casos de parcialidad de jueces militantes, a favor o en contra. Pero los magistrados juzgan casos todos", respondió la abogada. Aunque "claro que los magistrados son seres humanos. Pero al menos con este sistema nos aseguramos determinados niveles de imparcialidad, de la otra manera lo único que tendremos son jueces corriendo detrás de los deseos del poder".

¿Eso no se podría decir de cualquier otro cargo público?, se le consultó a Basterra, quien respondió claramente: "Sí, de hecho los legisladores hacen política para que cada 4 años puedan reelegirse y la gente los vote". Justamente por eso, "los jueces no deben hacer política. Sino el Poder Judicial sería un poder político más, y ¿quién equilibra la república?".

En relación al cuestionamiento que hizo Alberto Fernández sobre el cargo vitalicio del Procurador general, Basterra dijo que la situación es distinta a la de los jueces, porque la Constitución no estipula cuánto tiempo debe durar una persona en ese rol, de manera que sí se cambia sólo con una ley del Congreso. Con lo cual, "esto al menos tendría asidero constitucional".

En conclusión, la especialista brindó su opinión y es que ella entiende que "esta reforma que quieren hacer sobre la duración de los jueces no está aislada y no es inocente. No me refiero solo al presidente, sino al partido de gobierno, que desde que asumió hizo un avance muy grande sobre el Poder Judicial, desde cambiar el Ministerio Público acorde a las necesidades del poder político a reformar todo el fuero Federal y nombrar el Consejo Consultivo para que aconseje sobre reformas a la propia Corte Suprema".

Por todo lo anterior, Basterra cree que "esto dijo Alberto Fernández está dentro de una manera de ver el Estado en el cual el Poder Judicial también tiene que estar supeditado al partido de Gobierno, igual que el Ejecutivo y el Legislativo y eso es todo lo contrario a lo que dice la Constitución".