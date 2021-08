Qué hará Cristina Fernández de Kirchner para "apuntalar" a Alberto Fernández de cara a las elecciones

El analista político y periodista Paulino Rodrigues se refirió al impacto social que ocasionó el escándalo en la residencia de Olivos protagonizado por Alberto Fernández. ¿Cambiará esto el resultado de las elecciones?, ¿qué hará Cristina Fernández de Kirchner al respecto? Lo analizó el politólogo de No Tan Millennials.

Para Paulino Rodrigues, "nadie va a cambiar un voto por el escándalo en Olivos. Lo que puede generar es desánimo, alguno que no vaya a votar o quien ponga el voto en otro, pero dentro del peronismo, no a la oposición".

"Alguien que está con el Frente de Todos no va a votar a la oposición, en todo caso en la provincia puede votar a la izquierda o a un Randazzo. En la Ciudad puede ser a Milei, pero no creo que sea determinante", completó.

Según el politólogo, el Olivos Gate, -un hecho que él mismo calificó como desatino, infortunio, arbitraria violación del decreto que Alberto Fernández, profesor de Derecho, había firmado- "es la gota que rebalsó el vaso en términos de credibilidad del presidente, que hoy es muy baja".

Consultado por los dichos del Gobierno nacional sobre que la oposición está escondiendo a Macri, Rodrigues dijo: "No sólo que no lo esconden, sino que reapareció, hizo un Zoom hoy, pidió reforzar la fiscalización".

La difusión de esta foto fue prueba de que Alberto Fernández hizo reuniones sociales en medio de la cuarentena.

Para el columnista, "esa es una demostración de la falta de credibilidad del Gobierno: la oposición hoy ni siquiera tiene la necesidad imperiosa de esconder a Macri. Fueron lo suficientemente hábiles como para no exponerlo, pero luego Macri está presente, de modo distinto a como estaba hace 2 años que era el líder del espacio. Hoy no sólo no lo es, sino que muchos de los que se disputan ese liderazgo lo dan por terminado y otros lo ponen en un lugar sólo de consejero. Será la sociedad la que ordene este proceso de acá a 2023".

"Lo que está claro es que hoy Macri no necesita ser escondido, fruto de dónde está el Gobierno no de qué es la oposición", concluyó en relación a ese tema.

Para retomar su opinión acerca de la credibilidad de Alberto Fernández, Rodrigues analizó los titulares que dan cuenta de que mañana reaparece Cristina Fernández de Kirchner junto con Kicillof, Massa y el propio presidente. "El último acto antes del cierre de campaña, es con Cristina Kirchner: tratarán de apuntalar al presidente hasta donde se pueda, porque dicen que Alberto Fernández cayó en las encuestas, cosa que no creo. Pero él sí está mucho más débil de lo que estaba hace 20 días, que ya era una debilidad perturbadora".

En conclusión, el politólogo reflexionó: "Fíjense la debilidad de Alberto Fernández, que es trascendente que el presidente aparezca al lado de su vice: ¿Se imaginaban un título que diga 'Michetti aparece al lado de Macri; o en 2012, 'Cristina Fernández de Kirchner se vuelve a ver con Boudou'?" "Eso da cuenta de la debilidad del presidente", reiteró.