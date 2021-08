Redes sociales: ¿Facebook ya es viejo?

La primera red social fue creada en 1997 y se llamó Sixdegrees en alusión a que todos estamos a seis grados de separación de cualquier otra persona en el mundo. Sin embargo la verdadera revolución vino luego cuando Marc Zuckerberg junto a otros se preguntó como podían socializar los estudiantes de su universidad y creó lo que hoy conocemos como Facebook en 2004. Luego se sumarían Instagram (2010), Twitter (2006), WhatsApp (2009), TikTok (2016) y tantas más. Cada una de estas redes sociales representó un cambio global en la forma de consumir, de relacionarse, de trabajar y de participar políticamente no parecía tan evidente en aquellos comienzos.

Casi nunca se da la oportunidad de conocer a personas que trabajan dentro de estas enormes empresas tecnológicas. En No cantes victoria invitamos a Marcelo que trabaja en Inteligencia Artificial sobre la comunidad hispanoparlante para la red social más grande de todas.

Una de las características propias del mundo tecnológico es la velocidad con la que se reemplazan grandes fenómenos que parecen eclipsarlo todo y al poco tiempo desaparecen. "Un ejemplo de esto es Snapchat que fue un furor y que luego ya lo sustituyeron por TikTok y hoy ya nadie se acuerda".

La forma de comprar ya nunca será igual. "Antes las empresas se planteaban tener presencia en internet pero vender a través del local como siempre y hoy no sólo empiezan por tener un canal de e-commerce sino que hasta puede que eso suceda primero o exclusivamente". Las tiendas físicamente están desapareciendo como sucede con las de retail que eran enormes salones con enormes costos fijos.

Por otra parte, el paso de teléfono a "pequeña computadora portable" que hicieron los celulares fomentó que la digitalización se profundizara aún más. A través de estos dispositivos fotografiamos nuestra vida, trabajamos, estudiamos, nos entretenemos, socializamos. Estas actividades dejan información de las preferencias que son la base para que la publicidad que se recibe esté "customizada" para cada usuario. "Big data ofrece parámetros para que los que trabajan en las redes sociales puedan jugar con eso sin generar una intromisión en la privacidad" explicó Marcelo.

Las personas que hoy tienen entre 13 y 20 años consideran que Facebook ya no va más y que es una red para "viejos". El consumo de este segmento se volcó a formatos de streaming como Twitch o todavía muchos a TikTok. Aunque algunos especialistas decían años atrás que las redes sociales iban a tender a volverse mas cerradas a gustos muy específicos como "amantes de los vinos" o "sólo para gamers", lo cierto es que aunque tienen perfiles por edad no dejaron de ser muy masivos. "Si estuvieras en una red que agrupa gente con los mismos gustos, no se encontrarían con nada desafiante o con una mirada distinta" argumentó Marcelo. "Lo que sí sucede es que las aplicaciones dirigen todos sus esfuerzos en cuanto a la usabilidad y el diseño al segmento de población que más lo valora. Los jóvenes de 20 consideran que Facebook es para gente mayor, por eso las generaciones de 40 en adelante muchas veces se quedan afuera de las aplicaciones que consumen los más chicos".

Latinoamérica crea la mayor cantidad de usuarios activos

Marcelo trabaja en la comunidad hispanoparlante de la red social azul y nota que allí los latinoamericanos son los usuarios más activos. Cada hecho que se presenta frente a sus ojos es rápidamente retratado y subido casi o totalmente en tiempo real. "Como los latinos son muy pasionales entonces frente a un hecho sea político, deportivo, o una manifestación, cualquier cosa que ocurra se nota en lo inmediato la participación activa en redes sociales más que en cualquier otra parte del mundo. Cuando hubo manifestaciones en Chile o en Colombia inmediatamente a las horas ya había contenido para ver y revisar. Muy distinto fue, por ejemplo, las protestas de los ´chalecos amarillos´ en Francia donde aparecieron recién a la semana, a los días.

