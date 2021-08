Qué dice el kirchnerismo sobre los cuestionamientos a Walter Bento

El cuestionado juez federal con competencia electoral, Walter Bento, le dio un revés al oficialismo provincial y avaló las colectoras del Frente de Todos. Esta medida, que favorece al kirchnerismo, ¿tendría un entramado político para que el magistrado sea salvado por el kirchnerismo ante el Consejo de la Magistratura? Habló sobre esto el candidato a diputado nacional, Adolfo Bermejo.

"Nosotros nunca impugnamos la candidatura de nadie, sabíamos que no debíamos inmiscuirnos en los asuntos internos de otros partidos y pedíamos lo mismo en el nuestro", dijo Bermejo en el aire de MDZ Radio.

Sobre las colectoras, aseguró que desde el Frente de Todos, "entendíamos que estábamos cumpliendo con la legislación nacional. La Justicia nos estaría dando la razón porque, por lo que hemos visto en la prensa, estarían habilitadas ya las adhesiones materiales solamente para las PASO, por supuesto". Por eso, Bermejo dijo que están conformes, ya que desde su punto de vista, "hicimos bien las cosas".

Adolfo Bermejo es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.

El periodista de Uno Nunca Sabe, Marcelo Arce, le cuestionó al entrevistado si no hay trasfondo político en esto, y Bermejo respondió: "Es la justicia electoral la que está actuando". A lo que Arce retrucó: "Pero estamos hablando de un juez que está procesado y que debería estar preso. Usted coincidirá en que utiliza esa competencia electoral que tiene como una herramienta de presión". Y Bermejo respondió: "No, a mi eso no me consta, habrá actuado como entiende que tiene que actuar. Sabemos cuáles son las circunstancias actuales por las que atraviesa Bento, pero todos nos sometimos a la justicia electoral a partir de distintas presentaciones. El propio Suarez mandó a impugnar nuestras colectoras, la justicia terminó resolviendo y hay que aceptar las cosas como son".

Finalmente, el periodista preguntó: ¿no cree que Bento, quien tiene su futuro pendiente de lo que le vote el Consejo de la Magistratura, está jugando con eso para que el kirchnerismo lo salve? "No me consta eso. No creo que esto tenga que ver con su futuro", sentenció Bermejo.

Sobre cuál cree que debe ser el futuro de Bento en el Consejo de la Magistratura, el candidato concluyó: "No sé, son cosas que a mi no me atañen. No me pongan a mi en calidad de juez, porque no lo soy. Eso lo tendrá que ver el Congreso de la Nación, el Consejo de la Magistratura, deberán observar esta situación y ver cómo sigue la situación del juez".