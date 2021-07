Cuál debería ser el precio del dólar blue según el Gobierno

Mientras el dólar blue se mantiene en 180 pesos, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, contó a qué precio debería estar para tener un valor de equilibrio, según fuentes del Gobierno nacional. Las mismas, negaron que fueran a intervenir en el mercado paralelo o que alguna vez lo hayan hecho, frente a las dos corridas cambiarias que hubo.

Burgueño confirmó que para el Gobierno terminó la corrida cambiaria y ahora "hay una especie de nuevo comienzo para el dólar blue, alrededor de 180 pesos por dólar". De todos modos, contó que ayer dialogó con un integrante del Gabinete económico -cuyo nombre prefirió no revelar- y le dio detalles de sobre el valor que ellos entienden debería tener la moneda en el mercado paralelo.

"Un precio equilibrado de un dólar alternativo, como le llaman en el Gobierno y funden en el concepto de 'alternativo' al dólar blue, MEP, CCL y Senebi, debería estar entre los 166 y los 170 pesos". Lo que considera este funcionario es que ese valor no perjudicaría la actividad económica y le daría tranquilidad al Gobierno. "No está pasando, estamos 10 pesos por arriba pero tampoco preocupa tanto", completó Burgueño.

El dólar oficial promedio ronda los 102 pesos para la venta.

¿Y si intervinieran en el mercado del dólar blue?, se le consultó a la fuente, quien sentenció: "Este Gobierno nunca haría eso, porque es ilegal", según contó el economista quien admitió que "tampoco te van a reconocer que lo hicieron varias veces, es entendible, menos si pueden quedar grabados, porque era una charla por Zoom. Pero nosotros sabemos que lo hicieron".

De todos modos, Burgueño resaltó que "las compañías financieras que intervinieron en el dólar blue durante este Gobierno lo hicieron por presión del ala kirchnerista y no del albertismo".

En conclusión el economista de MDZ Radio dijo que "esta fue una corrida cambiaria larga, pero no violenta", ya que lentamente el dólar blue trepó de 166 a 180. "No fue una corrida menor y no tuvo nada de correlato en el oficial", concluyó