Durísimas críticas de un médico sanitarista a Alberto Fernández

Argentina registró el miércoles 614 nuevas muertes por coronavirus y superó así los 100.000 fallecidos desde que se inició la pandemia. Por eso, MDZ Radio habló con el médico sanitarista Edgardo Trivisonno, quien se refirió a las causas de estos números fatídicos. El profesional fue tajante al asegurar que se deben a "una mala gestión sanitaria por parte del equipo de Alberto Fernández".

“Como estaba planteada la gestión de la pandemia, se sabía que antes de que comenzara la primavera íbamos a estar en estas cifras", aseguró el entrevistado quien afirmó además que "la mayoría de decesos se han registrado durante la segunda ola iniciada en abril". Es que según afirmó Trivisonno, las nuevas cepas son más contagiosas y causan estragos en el sistema respiratorio con mayor rapidez que las primeras.

“En 15 meses hemos llegado a 100.000 muertes y lamentablemente va a seguir creciendo la cifra fatídica. Ningún país estuvo a salvo de tener mortalidad por covid, pero evidentemente algunos pudieron gestionar más acertadamente la pandemia. Nosotros, que teníamos tiempo para planificar y prever los eventos, lamentablemente no lo hicimos".

Alberto Fernández insistió en que siempre primaría la vida por sobre la economía.

Entre las fallas de gestión el doctor mencionó, desde su punto de vista, a las primeras declaraciones en las que se anunció que el virus no iba a llegar, luego afirmar que no entraría por Ezeiza, después decir que era una simple gripe, imponer una cuarentena eterna y a su vez destruir la economía. En ese mismo sentido, el médico sanitarista sentenció que "no hubo una mirada sanitaria ni una planificación seria".

Finalmente, otro gran error del Gobierno para Trivisonno fue no acordar con Pfizer. "Necesitamos aumentar el ritmo de vacunación para que no nos agarre una tercera ola y siga aumentando la enfermedad y la muerte”, concluyó aseverando su disconformidad con la gestión de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y de su equipo.