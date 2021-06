Argentina perdió U$200 millones por una mala decisión de Alberto Fernández

Tras los 30 días de bloqueo de exportaciones de carne que anunció el presidente Alberto Fernández, finalmente hoy se anunciaría el acuerdo con el sector ganadero. Los detalles de la decisión que tomó el primer mandatario provincial y por qué se perdieron alrededor de 200 millones de dólares, lo explicó el economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

Finalmente, hoy al mediodía se va a anunciar el acuerdo con el sector ganadero mediante el cual se reabrirá sin restricciones el mercado de carne kosher, se priorizará el chino y habrá reducciones en el europeo.

El maravilloso mercado kosher que casi perdemos

El ABC Rural.

"Nuestro país abrió el mercado kosher para las exportaciones de carne argentina a Israel y es un gran negocio, millonario, que no podemos perder. Es un mercado sofisticado, que paga muy bien", contó Burgueño.

"Hoy se anunciará que se reabre totalmente la exportación de carne kosher a Israel, no habría más conflicto, asunto terminado y que nunca más a nadie se le ocurra cerrar la exportación a este mercado porque es analizar un país de tontos", dijo ofuscado el especialista.

Lo que pasa es que este mercado es difícil de conseguir porque, según contó Burgueño, para abrirlo se necesita "inversión a riesgo, años de lobby, de producir bien, tienen que venir rabinos a certificar y después el rabino da el aval para la compra a ciertos frigoríficos".

Inclusive, "una vez que Israel te acepta como proveedor, debés mantener la calidad y el ritmo. Si vos le fallás, es un mercado que se cierra, trabajo que se pierde, una inversión a la basura y un país que no te compra más, le compra a Uruguay o a Nueva Zelanda o a cualquiera que sea más serio que vos", comentó.

Alberto Fernández decidió y falló

En su momento, Burgueño comentó en su columna que el Presidente decidió cerrar las exportaciones de carne por 30 días para bajar el precio en los mostradores argentinos. Medida que tomó en soledad. Hoy, pasado ese tiempo, el economista comentó: "Los precios no bajaron, subieron entre 5 y 8% y Argentina perdió 200 millones de dólares".

"No hay manera de entrarle al análisis de la decisión que tomó Alberto Fernández solo. Espero que esto haya traído alguna enseñanza hacia adelante. En el gabinete hay gente trabajando sobre el tema y que sabe, con la que el Presidente podría incluso no estar de acuerdo y conversar. Pero no, Alberto Fernández tomó la decisión a contramano", reflexionó y concluyó: "No sólo no bajaron los precios sino que Argentina perdió 200 millones de dólares en un mes de traba de importaciones. Una locura".