El dólar blue sigue desplomándose: detalles de la caída sorpresiva que sufrió

Tras la minicorrida cambiaria que sufrió en abril el dólar blue, donde se posicionó arriba de los 160 pesos, hubo una intervención del Gobierno a través de manos amigas y la divisa paralela se desplomó. Esta semana sufrió una leve alza pero nuevamente bajó. Así, el dólar blue cotiza hoy, 6 de mayo, a $146 para la compra y $151 para la venta. Está 41% arriba del valor oficial, que ronda los $93 y $99, sin el impuesto país. Sobre esto hablamos con el economista y columnista Carlos Burgueño.

"Ayer el dólar blue tuvo otra caída importante, alrededor de las 13 horas, tras haber estado subiendo un peso contra el cierre del martes. De repente se desplomó 4 pesos", contó Burgueño. Lo llamativo fue que "a las 13.15 horas de ayer hubo un lote de venta de una de las compañías financieras que intervino la semana pasada. Vendió 100 mil dólares y la cotización pasó de 154 a 151", completó.

Por eso, Burgueño ironizó: "No tengo certezas pero tampoco tengo dudas que ahí hubo manos amigas". Pero, "¿qué pasaba en otro momento en Ensenada?", según el especialista y respondió: "Había un acto de unidad en simultáneo a que había una suba del dólar blue. Entonces, el mensaje fue: 'en este terreno, no me molesten. Hoy no es día de corridas'".