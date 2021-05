Duro mensaje de la Mesa de Enlace: "El Presidente miente y el Gobierno tergiversa la verdad"

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dialogó en MDZ Radio y resaltó que el objetivo principal que militan es que se reestablezcan las exportaciones de carne y que los productores "dejen de tener pérdidas económicas".

Además, en la entrevista, denunció que ellos jamás han sido convocados ni contactados por el Gobierno nacional.

"La posición nuestra claramente es que se recompongan las exportaciones. De esa manera nosotros levantaríamos la medida de protesta que estamos desarrollando. Lo que se exporta no es lo que se consume en el interior del país y parece que no lo quieren entender", sostuvo Chemes.

Actualmente, los valores de la carne superan ampliamente a la inflación y frente a esa información el presidente de las Confederaciones explicó: "El calculo que tenemos del 90% de aumento de carne es porque no se tienen en cuenta los años que no aumentó el producto. Cuando se toma una serie histórica de dos o tres años se nota como la carne por varios años estuvo por debajo de la inflación. Hoy recupera ese precio, no se si por mayor demanda o menor oferta. La demanda tampoco es tan fuerte porque se están consumiendo 42 kilos de carne por habitante por año".

"Nunca se analiza el total de la cadena de valor porque la realidad es que buena parte de los aumentos del mostrador corresponde a los impuestos que el gobierno cobra en la cadena productiva".

Para finalizar, Chemes destacó que en mayo el promedio de carne de todos los cortes dio 550 pesos y agregó: "De esos $550 el promedio del impuesto es de $140, entonces imagínese la carga que se lleva la parte impositiva. Se le propuso al Gobierno sacar el IVA del 21%,y eso sería un achicamiento de $100 por corte".

