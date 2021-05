Poder adquisitivo: empresarios advierten que a la sociedad "solo le alcanza para comer"

Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), miran con preocupación la cantidad de sectores que pasaron a manejarse en la informalidad producto de la difícil situación que están atravesando en materia económica desde que inició la pandemia de coronavirus.

En MDZ Radio dialogó Rubén Palau, presidente de Apyme Mendoza, quien detalló la situación de los empresarios y comerciantes.

"Estamos transitando una pandemia y como tal, la vemos muy difícil. Hemos quedado muy vulnerables y muchos sectores pasaron a manejarse en la informalidad. Ya veníamos con problemas dentro del mercado interno, dado que el Gobierno anterior no puso foco en el problema del consumo. Con este Gobierno actual empezamos a tener tratativas antes de que asumieran y cuando empezaron con las facilidades se presentó la pandemia y nos terminó de fundir".

"Las Pyme estamos en boca de todos y en manos de nadie"

Palau aseguró que otro foco de conflicto es el consumo. Más allá de la asistencia que puede dar el Gobierno a las empresas, si los asalariados no tienen ingresos salariales acordes, tampoco pueden comprar.

"Más allá de la ayuda del Gobierno, que no alcanza, el consumo sigue siendo bajo. Mientras sigamos viviendo en un estado interno deprimido producto de que el poder adquisitivo no alcanza, no vamos a tener ese rebote que todos esperamos". Además, agregó: "¿Cómo puede ser que siga subiendo el combustible, los precios mayoristas, la energía? Estamos cansados de la inflación. A la gente solo le va a alcanzar para consumir alimentos y no se si llegarán a pagar impuestos".

"Necesitamos una unidad nacional pyme, que se siente con el presidente y que nos tengan a la altura de los grandes grupos empresariales"

Para finalizar, desde Apyme sostienen que hay que establecer reglas para determinar que es una Pyme, y denuncian que "cualquier grupo económico es una pequeña empresa". "Acá está el problema porque ellos son los primeros en gestionar la ayuda económica".

