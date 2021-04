Mercado Libre: enterate si podés postularte

En estos días Marcos Galperín presentó una tentadora convocatoria en sus redes sociales. Mercado Libre proyecta duplicar su staff en Latinoamérica este año. Alrededor de 16.000 incorporaciones en la región fueron expresadas con estas palabras por su CEO "Buscamos personas emprendedoras, diversas, con espíritu de equipo, tomadoras de riesgo, con visión de largo plazo y sobre todo, muchas ganas de esforzarse y aprender".

Si estas buscando empleo, Mercado Libre este año va a contratar 16,000 personas. Buscamos personas emprendedoras, diversas, con espíritu de equipo, tomadoras de riesgo, con visión de largo plazo y sobre todo, muchas ganas de esforzarse y aprender. https://t.co/9vS17AVXn7 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) April 6, 2021

La idea es sumamente tentadora teniendo en cuenta que el desempleo en Argentina asciende a 11 puntos y que cuatro de cada diez argentinos viven bajo la línea de la pobreza. Ahora bien, vale preguntarse qué tipo de trabajos están ofreciendo y cuáles son las habilidades o profesiones más requeridas antes de ilusionarse.

Desde No cantes victoria dialogamos con Eugenia Rubio, gerente senior de Recursos Humanos para el armado de equipos técnicos en el interior de Argentina. "Las prioridades dentro de Mercado Libre están justamente para los equipos de la red Logística. A nivel Latinoamérica vamos a crecer en 11.000 personas en ese sector" y por el otro lado se busca incorporar alrededor de 4000 más para todos los equipos técnicos". En el caso de Mendoza buscan esos "talentos en tecnología que saben que la provincia tiene" e incorporar "100 personas más".

¿Qué perfiles están buscando?

En una situación laboral difícil como la que propone este año, vale ajustar el lápiz en la búsqueda de trabajo. La gerente de RRHH detalla que se han focalizado principalmente en los perfiles de "programadores y desarrolladores de Tecnología". En cuanto a los profesionales, lo que más se busca son "ingeniería en sistemas, en software, o Licenciatura en Computación" y también las carreras más especiales como "Machine learning", Inteligencia artificial, Data Science". Además hay un foco puesto también en "especialistas en experiencia de usuario (UX) que pueden venir de Diseño gráfico o Marketing digital".

Por otra parte, surge una oportunidad para aquellos que aún no tienen experiencia o no han realizado una carrera universitaria, pero tiene la "actitud correcta". Además cuenta sobre algunas ventajas al ingresar a la compañía. "Lanzamos este año un programa que se llama Bootcamp que busca acercar oportunidades para aquellos que no tienen experiencia o a lo mejor se acercan a su primer experiencia laboral en donde las personas ingresan y están dos meses entrenando sobre nuestras tecnologías y después les asignamos un equipo y un desafío.

A su vez tiene la particularidad de que no necesariamente tienen que venir de carreras universitarias, sino que puede venir de escuelas técnicas o personas que realmente sean apasionados por la tecnología y se fueron formando de manera individual a lo largo de su historia personal.

Bootcamp es un programa de capacitación que se lleva a cabo hace seis años a nivel región latinoamericana por lo que las personas que ingresen desde Mendoza tendrán también la posibilidad de interactuar con otros de diferentes países. Desde el primer momento que se incorporan a este entrenamiento ya son parte de Mercado Libre, aseguró la gerente de RRHH. La idea detrás de estas iniciativas es fomentar la carrera interna, es decir que la persona realice su trayectoria al interior de una misma empresa "que lo lleven a desafiar y a proponer caminos que lo hacen más interesante. A su vez le da la oportunidad a quien no tiene experiencia de poder incorporarse a la compañía".

Si querés postularte, ingresá en jobs.mercadolibre.com

La nota completa con Eugenia Rubio, gerente senior de RRHH en Mercado libre, la encontrás acá.