En Estados Unidos el 30% de la población no quiere vacunarse: los motivos

Estados Unidos, a pesar de que tienen dosis suficientes, la gente no se vacuna. En poco tiempo la oferta superará la demanda. El 30% de la población no quiere vacunarse. Desde la presidencia quieren, que a partir del 1 de mayo, todos los ciudadanos tengan libre acceso a las dosis para poder llegar lo antes posible a la inmunización colectiva.

En After Office, dialogó George Díaz, jefe de enfermedades infecciosas e investigador de terapias contra covid en Providence Regional Medical Center en Washington, quien relató los motivos por los que un amplio porcentaje de estadounidenses no quieren vacunarse.

"En Estados Unidos hemos manejado la pandemia de una forma mediocre y es un país con un montón de recursos. Hemos tenido líderes que no siguen la ciencia. Hay un porcentaje amplio de personas en nuestro país que no siguen las indicaciones médicas. No quieren vacunarse. Y esto resulta que un porcentaje amplio de la población no recibirá la vacuna, estamos hablando de un 30% de la ciudadanía".

Por otra parte, el profesional destacó que "en los lugares donde se ha respetado cada una de las normas ahí el virus bajó bastante". Más allá de esos indicios, hay personas que por su religión o militancia política no se inmunizarán.

"Desde hace dos semanas, en Estados Unidos, un joven de 16 años ya puede solicitar la vacuna. Tenemos tres vacunas disponibles. Tenemos todos los recursos y la gente no se vacuna", declaró eufórico Diaz.

Para finalizar, el jefe de enfermedades infecciosas, destacó que aquellas personas que estén vacunadas no necesitan usar los tapabocas en espacios abiertos, "esto nos permite volver un poco a la normalidad", resaltó y agregó: "Ojala sea una forma para convencer a la gente de que se vacune".

