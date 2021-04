¿Es importante contar finalmente con la vacuna de Pfizer en Argentina?

Este martes se conoció que Argentina retomó sus negociaciones con Pfizer para poder adquirir dosis de esa empresa en busca de la inmunidad. Pablo Yedlin, diputado nacional, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara Baja y ex ministro de Salud de Tucumán habló con MDZ Radio sobre esta noticia y dijo por qué se priorizó la compra de otras vacunas.

De acuerdo a su postura, a partir de que la ciencia consiguió tener la primera solución a la pandemia de coronavirus, que son las vacunas, hay cerca de una decena de ellas que son vistas de cerca y, de esas, "cinco o seis se usan de forma masiva en el mundo”. Entre ellas está la de Pfizer, que Argentina no pudo adquirir “porque, entre otras cosas, la empresa no quiso venderlas”.

El principal punto que señaló la farmacéutica, destacó Yedlin, fue “un tema de que la ley que a nosotros nos regula la compra de vacunas tiene algunos artículos que la empresa cuestionaba”. Concretamente, explicó el diputado, el artículo más conflictivo era uno que planteaba que si el medicamento presentaba efectos colaterales el laboratorio debía hacerse cargo y, si la empresa reconocía un error, debían pagar ellos”.

En tal sentido, señaló que frente a esta situación y a la crudeza de la enfermedad, Argentina “no priorizó este medicamento y si ponderó comprar otras vacunas por varios motivos, entre ellos precio y logística”, pero que en ningún momento dejó de lado el diálogo.

“Yo creo que nunca se cerraron del todo las negociaciones, en definitiva se optó por unas más que por otras. Siempre se siguió trabajando, porque en realidad la ley que hicimos sobre la negligencia, se puede modificar”, insistió Yedlin.

En tal sentido, el ex ministro de Salud tucumano recalcó el valor de las compras hechas por el país y dejó de lado la importancia de esta marca en particular.

“Hay muchas vacunas efectivas y seguras, Pfizer no es la única y tiene deudas en todos los países del mundo. Tampoco me parece que Argentina sí o sí termine vacunando con esta marca, la verdad es que hemos contratado cuatro vacunas que son excelentes, el tema es que no han llegado todas”, concluyó.