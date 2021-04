"Los precios congelados son una mentira", ¿quién lo dijo?

El programa "Precios Cuidados" se renueva hasta el mes de julio. La canasta contemplará 670 productos de referencia con un incremento del 4,8% en promedio.

Frente a dicha medida, anunciada la semana pasada, el Estado nacional acordó con supermercadistas y proveedores cumplir con la iniciativa. Sin embargo, desde la Cámara de Distribuidores Mayoristas de Argentina (CADAM) no ven como positivo congelar nuevamente los precios.

En MDZ Radio dialogó Victor Fera, presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas de Argentina (CADAM), y explicó: "Yo soy el defensor de los precios bajos, pero no de los precios congelados, eso es una mentira. La ley de góndola es lo mejor que tienen los supermercados porque eso indica competencias, mientras eso no funcione, no se va a solucionar el aumento de los precio".

En la entrevista realizada, Fera habló sobre la inflación que atraviesa el país y detalló cuáles son los problemas a solucionar. "Nuestro país pasa por un desorden monetario, no tenemos los recursos necesarios y eso produce inflación. No se puede esconder la mugre bajo la alfombra, estuvieron los precios congelados muchos tiempo".

"Cuando se congelan los precios en el ultimo eslabón y no en el primero pasa esto, hay inflación. Los controles nunca empiezan desde arriba, desde los monopolios, siempre terminan arrancando por los almacenes. Seguir controlando al pichi de barrio no tiene sentido".

Además el presidente de la Cámara Mayorista, advirtió que las medidas que está tomando el Gobierno Nacional en cuanto a precios no están dando resultados. "Se les tiene que encender las luces al Gobierno. Hay un momento para todo, no tienen luces para hacer las cosas que tienen que hacer, se la pasan sacando DNU", denunció.

Quien no esté preparado para el puesto que vaya. Hay que tener conocimiento de costo para poner precios

Para finalizar, Fera determinó que además de la inflación el otro problema que hay a nivel nacional es que los salarios quedaron muy atrás. "Lo que baja son los salarios, los costos argentinos son bajísimos, y los salarios también, y a la gente no le alcanza".

Escuhá la nota completa acá.