Clausuran un geriátrico clandestino donde había personas maltratadas y viviendo en pésimas condiciones

Atados y gritando "agua". Con cucarachas caminando por los colchones y su extremidades. Así se encuentran los adultos mayores que se alojan en este hogar llamado "Lila Tomas", que se ubica en calle Perito Moreno del departamento de Godoy Cruz y fue clausurado hoy.

Esta dependencia es clandestina y el año pasado se encontraba en el departamento de Guaymallén. Después de reiteradas visitas que constan desde el 2019, el municipio también procedió a la clausura. Las visitas se registraron en diciembre del 2019, marzo y julio donde se constata la "falta de habilitación ministerial". Finalmente, en el mes de octubre, se solicitó la clausura.

No satisfechos con el cierre del lugar, los dueños decidieron mudarse al departamento de Godoy Cruz. En la jornada de hoy inspectores del municipio asistieron al establecimiento, producto de denuncias realizadas. En las mismas se exponía el funcionamiento de un geriátrico clandestino, por lo que nuevamente el hogar fue clausurado con un plazo de 48 horas para el desalojo.

Según manifiesta el acta dentro de este establecimiento viven 9 adultos mayores. De los cuáles 6 son hombres y 3 mujeres. En las últimas horas, se conocieron situaciones de maltrato y de derechos vulnerados, sobre estas personas que habitan ahí.

Atados a la cama, con escaras que rozan la podredumbre de la piel, cucarachas que caminan por los colchones y ropa de cama en paupérrimas condiciones.

La legisladora Marcela Fernández tomó dimensión del caso y realizó en la jornada de ayer la denuncia a la Fiscalía para que la Justicia tome intervención.

La diputada, tiene presentado un proyecto de ley en la Legislatura para que se regule el funcionamiento de las residencias y de los hogares de día de los adultos mayores.

La respuesta de la dueña del hogar "Lila Tomas"

MDZ dialogó con Graciela Suarez, dueña del establecimiento, quien se mostró sorprendida por las fotos y por la clausura realizada por el municipio. Según ella expresa, la municipalidad realizó el cierre porque la casa es de adobe.

"Nosotros estuvimos en Guaymallén y el ministerio de Salud nos dijo que era imposible habilitarme en ese domicilio, porque era muy chico. Ese lugar lo teníamos con un socio, él no quiso seguir y yo me quedé con los abuelos. Yo hablé con los parientes de los abuelos, ellos estaban conformes con la atención y me pidieron que buscara otro lugar, fue lo que hice y nos vinimos para acá", relata Graciela, dueña del lugar.

"Cuando llegamos acá, hice el contrato, pero todavía no pudimos realizar la habilitación. Y de repente llego hoy y me encuentro con la faja de clausura y me dan 48 horas para desalojar. La clausura me la hacen porque dicen que la casa es de adobe", afirmó.

Según detalló la propietario las personas que residen ahí cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el covid y ya están registrados para la colocación de la vacuna antigripal.