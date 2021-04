Turismo: caen las reservas y hay incertidumbre por nuevas restricciones

El sector vinculado al turismo tuvo un aliciente durante los meses de enero y febrero, una bocanada de aire que les permitió respirar después de estar casi nueve meses sin actividad. Pero la preocupación en el rubro está a flor de piel, ya que los casos por covid aumentan y el día lunes el gobernador convocó a los intendentes para evaluar posibles restricciones.

Más allá de lo que suceda la próxima semana, desde las diferentes Cámaras y Asociaciones nucleadas al turismo, afirmaron que las reservas para el mes de abril, sacando Semana Santa, no llegan al 10%.

En MDZ Radio, dialogó Marcelo Quercetti, vicepresidente de la Asociación Empresaria de Hotelero y Gastronómico, describió: "Hemos trabajado un poco menos que el 50% pero hemos trabajado en enero, febrero y marzo, tanto en Carnaval, como Semana Santa, hay movimiento y se va a trabajar bien estos tres días".

Mantener un hotel abierto cuesta entre 800 mil y 2 millones de pesos.

Sin embargo, más allá del placebo de este fin de semana largo, el empresario detalló: "Para la semana que viene tenemos una ocupación promedio del 10%, bajó contundentemente. Sabemos que vienen tiempos difíciles, para nuestro sector después de estar un año cerrado, no se han podido pagar las deudas del año pasado".

"Si cierran el turismo y si no tenemos ayuda, no vamos a subsistir. El año pasado el 90% de los hoteles no trabajó, tuvo facturación 0 y tuvo que enfrentar gastos. Ahora nos damos cuenta que nada está bien", afirmó el vicepresidente de la Asociación.

Los empresarios relacionados al turismo, manifiestan que si el Gobierno nacional se dedica a practicar los protocolos con "prueba y error", la demora los "va a matar". Por eso le solicitan al Ejecutivo que tomen decisiones fuertes y en consenso. "Espero que las decisiones que tomen no se demoren 9 meses, porque tenemos que trabajar", sentenció Carletti.

Escuchá la nota completa acá.