Ponle música a tus plantas y no vas a poder creer el resultado

En el segmento "columnista por un día" de No Tan Millennials, el programa de la media mañana de MDZ Radio, invitamos a diferentes "personas de a pie" a que nos cuenten sobre alguna habilidad que los haga destacarse. En esta oportunidad nos visitó Delfina Suárez Deuscan, quien se autodefinió como amante de las plantas y experta en sus cuidados.

Principalmente Delfina se refirió a las plantas de interior y nos dijo, en primer lugar, por qué ella siempre le pone música a sus verdes seres vivos.

¿Quién iba a pensar que la música y las plantas podían tener algo que ver?, comenzó preguntando en el aire nuestra columnista. Y luego detalló una historia: "En 1976 Mort Garson, un compositor canadiense de electrónica de los años 70, creó Plantasia, un disco de 10 canciones dedicadas exclusivamente nuestras amigas con raíces". El concepto era, según cuenta Delfina, ''música para plantas y la gente que las ama''.

Además, Garson compuso con un sintetizador moog, que en ese entonces era una novedad sonora, y logró así melodías muy celestiales, tiernas, sensoriales e inclusive hasta caricaturescas, "pero claramente creo que no disfrutariamos de este disco si no supiesemos que quiénes está dedicado. Si cerramos un rato los ojos creo que hasta podemos imaginarnos a las plantas creciendo a través de la música. Es algo muy raro y particular, pero hermoso", aseguró Delfina.

Plantasia está basado en el libro ''La vida secreta de las plantas'', de Peter Tompkins, el cual "resumidamente trata sobre las relaciones físicas, emocionales y espirituales entre el hombre y las plantas. Inclusive Tompkins aseguraba que ellas sienten la energía de las personas", contó nuestra columnista.

Para principiantes

Delfina además nos dejó una lista de las plantas más fáciles de cuidar, ideal para principiantes o para personas un tanto distraídas que con facilidad olvidan, por ejemplo, el riego. Estas son:

Potus

Cintas

Bambú de la suerte

Monstera o Costilla de Adán

Lengua de tigre

Filodendro

Palo de agua

Finalmente, Suárez Deuscan nos dejó una recomendación: "¡Cuidado! Porque la principal causa de muerte de las plantas es el exceso de riego".