La causa en que se prevé que Cristina Fernández de Kirchner será absuelta: los detalles y motivos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló ayer ante la Cámara Federal de Casación por la causa dólar futuro, y dijo que "el lawfare sigue en su pleno apogeo". Fue una alocución dura donde cargó contra la Justicia, contra el expresidente Mauricio Macri y responsabilizó al Poder Judicial de haber favorecido al candidato del PRO en 2015. Sobre todo esto, hablamos con el economista Carlos Burgueño.

¿Qué es la causa dólar futuro?

"Esta causa es por haber vendido dólares a un precio menor a lo que se descartaba que iba a valer en un eventual gobierno de Macri, a partir de lo cual se perdieron reservas", explicó llanamente Burgueño. Y luego opinó que ese juicio "es una pérdida de tiempo, de dinero, de ganas, de ánimos y de recursos. Que estemos enfervorizados por esa causa es una verdadera pérdida de tiempo -reiteró- en un país al que no le sobra. Lo mismo diré, si avanza, del juicio a Macri por el crédito del FMI".

En ese mismo sentido, el economista comentó que no son enjuiciables las políticas económicas, sino que se juzgan con los votos. Si bien reconoció no haber estado de acuerdo con las maniobras de dólar futuro hechas en su momento, "en todo caso fue una mala política financiera y cambiaria, pero no un delito". Y fue más allá: "si hay un grupo de personas para hacer fiscalizaciones, controles y algún tipo de investigación judicial en el caso dólar futuro es a algunos funcionarios macristas en realidad. Prat Gay dijo que habría un sinceramiento del dólar, que saldríamos del cepo, compraron dólares y después los llamaron para ser funcionarios".

¿Por que Cristina Kirchner responsabilizó a la Justicia del triunfo de Macri?, le preguntamos a Burgueño y explicó: "Ella cree que el kirchnerismo es injustamente acusado, que no cometió ningún delito. En todo caso, si los hubo, fueron de personas puntuales pero no del movimiento. -Pero para Cristina Kirchner- el hecho de avanzar con tantas causas judiciales contra el kirchnerismo hizo que la imagen del movimiento político sea tan negativa que la gente votó en contra, dada esta visión judicial, porque los magistrados estaban enojados con el kirchnerismo porque querían reformar la Justicia".

Finalmente Burgueño dijo que a su entender Cristina Fernández de Kirchner y todos sus funcionarios terminarán absueltos en esta causa. "Las investigaciones importantes para saber si hubo o no corrupción durante los años del kirchnerismo son Hotesur, Odebrecht y obra pública. Esas son las verdaderas causas, esta y el acuerdo con Irán no son judiciables", concluyó.