Especialista advierte: "Al Gobierno se le está yendo todo de las manos"

"Hay que bajar la circulación viral", es la afirmación que se hace desde todos los espacios científicos y políticos. Sin embargo, la pregunta que no tiene respuesta es: "¿cómo se logra?".

Para el el funcionario y profesional de la salud, Carlos Regazzoni, la forma de bajar la circulación viral no es pensando solo en la cuarentena, sino que hay que elaborar un plan estratégico por si debemos ingresar a una cuarentena estricta nuevamente, pero sobre todo conocer como se sale de la misma.

Para que la economía arranque necesitamos tener un plan sanitario

"Nos mantuvimos durante muchos meses en una meseta muy amplia y no se hicieron las cosas que había que hacer, como testear masivamente. Eso generó una enorme densidad de casos y a eso se le suman las cepas. Ahora el riesgo es muy alto y hay que tomar medidas para mitigar esos casos", expresó Regazzoni.

Además, explicó que más allá de que estén llegando vacunas, el país cuenta con pocas dosis, y por tal motivo la perspectiva de erradicación del virus hoy, se cuenta en años. "Podríamos reorientar la herramienta de vacunación. Primero aumentar la velocidad de vacunación y después reorganizarla para centros de mayor circulación. Hay que empezar a buscar estrategias que debería estar manejado por un comité bien designado".

Hay que ser cuidadosos, las nuevas cepas son un gran problema y esto se nos está yendo de las manos

Regazzoni, expresó que el Gobierno Nacional está frente a una oportunidad de no repetir los errores del año pasado, sin embargo agregó que "hace 15 días que estamos dando vuelta con las nuevas cepas, que piensan que ahora llegaron. El Gobierno se está demorando en todo. Solo piensan en las medidas de la cuarentena y eso no es apropiado, piensan en una cuarentena que después no se podrá salir, la vacuna no es la solución".

