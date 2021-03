Empresarios en alerta: se reúnen en una mesa para impulsar el empleo

Siete entidades vinculadas a la producción de bienes y servicios lanzaron la denominada Mesa de Producción y Empleo. Un nuevo espacio empresarial que promete ofrecer propuestas para el desarrollo social y económico de la de la provincia.

El espacio está compuesto por: Mauricio Badaloni, titular de la UIM (Unión Industrial de Mendoza); Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM); Sergio Martini, titular de la ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas); Adolfo Brennan (FEM), Juan Viciana (UCIM), Gustavo Krestchmar (Asociación de Ejecutivos); y Nicolás Vicchi, por Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas).

Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, dialogó con Radio MDZ y dio detalles de la conformación de este espacio. Destacó que la estructura final se pudo concretar porque las Cámaras de segundo grado y las cooperativas finalmente decidieron ingresar.

Desde el sector empresarial manifestaron que cuesta llegar a consensos sobre diversos temas. Sin embargo, destacan que la política no avanza en determinadas situaciones, y que hay cuestiones de fondo que necesitan ser tratadas para avanzar sobre ellas.

“Nosotros, como sector empresario, sí pudimos hacer acuerdos. Estamos hablando del ciudadano empresario, del quiosquero, porque están mezcladas las cuestiones comerciales. Estamos hablando de la persona que quiere emprender, de los jóvenes que arman sus aplicaciones. Ahí vemos que en muchos casos no hay lugar o no hay una política que mire exactamente lo mismo. En política se dice mucho sobre estos casos, es decir, de gente que está fuera del sistema, pero el 'efecto inclusión' nunca se logra", expresó Badaloni.

En relación a la creación de empleo, el empresario destacó: “Nosotros sí podemos generar y dar empleo siempre y cuando el Estado nos ponga en condiciones razonables, y para ello también invito a que veamos la última foto, de este último tiempo. Estamos bajando por un lado el costo, de alguna manera algo razonable. Hoy, en salario, una persona que gana 50 mil pesos es pobre, pero una persona que gana 75 paga ganancias. Es como que nos llevan a un punto donde es una cuestión totalmente irrazonable, no para el empresario solamente, para el emprendedor también. Estamos hablando de que se llevan por delante a la sociedad. Este es el punto que nosotros queremos abordar y acompañar en esa mirada pensando en el trabajo.

Más allá de la muestra de optimismo del sector por la creación de dicho espacio, siguen las molestias por diferentes temas, ejemplo: Impuestos.

Algunos integrantes expresaron que cada vez que se "dan vuelta", se le agrega un nuevo impuesto a los recientes emprendedores, "¿quieren que ayudemos o quieren que nos vayamos? No encontramos otro punto", resaltaron los empresarios.

Qué necesita el sector privado para avanzar

En la entrevista, Mauricio Badaloni relató: "Nosotros en nuestras discusiones internas creemos que hay un espacio que no supimos concebir y la política es una deformación de todos los temas, fundamentalmente de la economía. Hablan de la economía desde un lugar del cual nunca se trabaja. Nosotros no somos los mejores dentro del sistema ciudadano, es posible, seguramente si el sector hubiera estado en el lugar indicado y tratando de interponer un montón de situaciones y hubiera estado jugando un partido totalmente distinto indudablemente muchas cosas no hubieran sucedido. Pero ya está, ya sucedieron, cada uno hagámonos cargo de nuestra parte y busquemos alternativas de países que todos los días nos ponen ejemplos por delante. Un ejemplo es Chile, compró las vacunas y bueno… en un momento decían que era igual que Argentina, después toda una cuestión de 'hablemos sin saber' que al final los tipos compran la vacuna y son los número uno".

“Lo que yo digo es que no podemos ser siempre ensayistas de cómo debería, todo está en potenciar. Nosotros en eso aportamos mucha realidad, porque vivimos la economía real. Entonces, esta ciudadanía tiene que estar con nosotros adentro. No puede ser que el Estado permanentemente despotrique contra nosotros, como si todos fuéramos de abuso de posición dominante. Hay mucha gente en el medio dentro de ese ciudadano empresario que se lleva por delante entre una parte de la política y la otra parte del sector empresario. En el medio qué hacemos nosotros. En Mendoza, por ejemplo, yo no encuentro que alguien tenga abuso de posición dominante", sentenció.

Las empresas en el Consejo Social, Económico y Ambiental

Desde la mesa empresarial manifiestan que ellos solicitaron en algún momento la creación de un Consejo Social. Según destacan, imaginaban una mesa más chica donde brindaran ayuda al Poder Ejecutivo. El objetivo era "llevar ideas y soluciones para generar empleo".

Frente a la creación del Consejo Social, Económico y Ambiental, Badaloni explicó: "Hoy tenemos un Consejo mucho más amplio, así y todo tenemos mucha gente que participa dentro de las dos instituciones, cerca de 25 a 28 personas con las que ya nos hemos encontrado en algún momento. Nosotros vamos a jugar ese partido dentro de ese Consejo. Pero bueno, hay realidades de que a veces ese Consejo juega a un escenario un poco más político en el cual nosotros tampoco estamos tan de acuerdo. Nosotros creemos que tanto en este Consejo o en la reforma de la Constitución, o en la reforma educativa no podemos nosotros incidir, sino en temas que estén cerca de lo que puede ser un escenario de generación de empleo. Ahí queremos aportar nuestras ideas, pero no meternos en el juego de la política donde vos sos de Boca yo de River, yo quiero trabajar y vos no me dejás. No, yo lo que necesito es que pensemos que somos la Selección Argentina, que está por encima de los dos cuadros. Primero eso cuesta mucho".

Mendoza lleva 13 años sin crecer en empleo privado y nuestros jóvenes, al crecimiento demográfico, el 1% no se pueden insertar en el sistema. Hay 200 mil jóvenes en estos últimos 10 años que no hemos podido incorporar al sistema como privado.

La discusión de la minería en Mendoza

Eterna discusión cuando se habla de la minería en la provincia, tema que muchos empresarios deciden tocar y otros obviar. Desde la mesa empresarial manifestaron que es un tema que hay que "charlar y discutir".

"Tenemos las universidades muy importantes que también tienen que jugar ese partido. Por otro lado, aparte ensayemos una legislatura de hace 20 o 30 años atrás, que tiene una ley específica donde conforma la Secretaría de Minería, que en su momento tenía cerca de 60 personas, así que se debería haber dotado de un presupuesto del 1% las regalías petroleras. O sea que esto ya pasó en algún momento por la Legislatura y este rubro en especial estaba muy bien… es más, si uno lee el objeto de la Secretaría era lograr el posicionamiento en 20 o 30 años, igual o mejor que el petróleo. O sea, para la que provincia sea una segunda viga para el sistema económico de Mendoza".

El titular de la UIM argumentó: “Indudablemente en algún momento se instaló esto de que no es sustentable, de que el cianuro es lo mismo que la contaminación del agua, que la minería es una asociación directa con tal cosa, bueno, listo, nos compramos el mensaje. Muchos mendocinos no lo entendemos de esta manera, no lo estudiamos, no sabemos pero tampoco queremos que cambie nuestro confort. No cambiamos nuestras instituciones".

