Martes, nueva y fuerte suba de nafta: ¿ahora de cuánto será?

Mañana aumenta la nafta, entre el 6 y el 7%. Pero la noticia no es sólo esa, sino que no se trata de la última gran suba, porque hasta mayo se esperan incrementos que acumulen aproximadamente un 13%. Allí frenarían, según las petroleras, hasta las elecciones de octubre. El economista Carlos Burgueño nos dio más detalles sobre este nuevo golpe al bolsillo.

Según Burgueño, "el precio de la nafta al público es uno de los productos que seguirá un mix de cálculo que tiene que ver con la inflación y el precio internacional del barril. ¿Y saben qué?, está bien". Pese a lo "doloroso" que puede ser eso para la economía de los consumidores de combustible, nuestro especialista defendió las subas y explicó los motivos.

Nuestro columnista comentó que la nafta está siguiendo el valor de la inflación del barril internacional de petróleo, porque el Gobierno no quiere que YPF pierda dinero. "El problema es que si no aumentan los combustibles, lo pagamos todos, porque el valor va a incrementarse de cualquier modo, y no lo va a abonar el que carga nafta, sino todos, con déficit. Desde ese punto de vista es razonable", completó.

Siguiendo esa línea de justificación, el economista dijo que en este contexto inflacionario el combustible es fundamental para el transporte y termina influenciando en los precios. Pero, "si no es inflacionario porque sube el precio lo es porque se incrementó el déficit fiscal. Si el tema es no aumentar los combustibles para que no haya alza de precios, es una falacia. En cambio, si el Gobierno tiene plata ahorrada y quiere subsidiar, podemos discutir si está bien o mal, pero sólo de ese modo no sería inflacionario".

En este esquema que tiene Argentina, de "un déficit de 4.5% y de la maquinita de impresión funcionando a destajo, es igual de inflacionario, porque la emisión monetaria sin respaldo lo es", continuó explicando Burgueño, quien concluyó en que "a vos te produce la sensación de que no lo es porque la tarifa está congelada".