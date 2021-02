Patricia Bullrich criticó al Gobierno, pero apoyó la modificación del Impuesto a las Ganancias

La actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, estará el jueves 11 en la provincia para presentar su libro "Guerra sin cuartel". La ex ministra de Seguridad se reunirá con todos los aliados de Juntos por el Cambio, entre ellos el Gobernador Rodolfo Suarez y los intendentes. Antes, Bullrich dialogó con MDZ Radio y criticó al gobierno por la posibilidad de suspender las PASO. Para ella es poco serio el manejo que hace el Gobierno. Además, aseguró que la alianza opositora está sólida y manifestó su apoyo a un proyecto del oficialismo: la modificación del impuesto a las ganancias.

"Tuve una reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio y la verdad es que fue bien armónico. Todos quedamos en que este intento de hacer elección abierta es encubierta, en vez de discutirse proyectos del país. Usted imagine que una elección interna tiene como objetivo dirimir en el cada partido ideas o posicionamientos. Una elección nacional es la discusión de distintos proyectos que tienen que ver con qué propone cada uno para su provincia, ciudad o para la nación. Si uno junta la interna con la nacional es más por el poder que por las ideas. Como presidenta, a nosotros nos parece pésimo. Son sistema de dinero, de división, de aparato y nada que ver con lo que nosotros queremos como sistema electoral", enfatizó la presidenta del Pro.

Además, Bullrich, expresó que es "poco serio" como se está tratando el tema de las elecciones desde el Gobierno Nacional y argumentó: "Un día se presenta un proyecto de suspensión de las PASO, al otro día se dice que habrá. Entonces, seamos serios. Que el Gobierno convoque a los partidos políticos y diga qué quiere hacer y nosotros diremos si estamos de acuerdo o no. Ahora, opinar sobre cambios permanentes, de una falta total y absoluta de convicción del Gobierno sobre lo que quiere hacer no tiene sentido para nosotros. Es poco serio, no queremos discutir todos los días sobre estrategias cambiantes. Que nos digan qué va a ser y sería más lógico trabajar sobre una idea".

Para la presidenta del PRO, es considerado una falta de respeto intentar cambiar las leyes en el mismo momento en el que se está votando: "Esa idea de cambiar la ley electoral en el mismo año es como si uno estuviera jugando un partido y en el medio del partido le dicen deje de jugar al fútbol ahora va a jugar al rugby. ¡No va! No es así".

Impuesto a las Ganancias

Un sector del Gobierno nacional presentó un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias para que menos gente lo pague. Más allá de que Patricia Bullrich no ocupa una banca en el Congreso, la medida está siendo discutida dentro del partido que representa y ella dio su opinión. "La baja de impuestos es siempre positiva. Nosotros creemos en sociedades con bajos impuestos. Creemos que el impuesto sobre el salario no es un buen impuesto. Hay que entender que acá hay una inflación muy elevada y también hablamos de que hace bastante está congelado. Se está adecuando a una realidad. Estamos de acuerdo en tener el menor impuesto sobre el trabajo de la gente", detalló Bullrich, quien agregó que este tema será discutido en la Cámara de Diputados y de Senadores; y adelantó que con el concepto están de acuerdo.

Candidatura 2023 y la relación con Horacio Rodríguez Larreta

"Creo que en Juntos por el Cambio habrá varios candidatos. Espero que eso sea una contienda donde discutamos las ideas, sanas que hagan bien a Juntos por el Cambio. A mí me parecería importante que el radicalismo presente su candidato, uno o dos, los que sea. También va a pasar con el Pro no va a haber un solo candidato. No nos asusta la posibilidad de que haya unas PASO para elegir nuestra fórmula presidencial, al revés nos parece una gran posibilidad para ampliar, mostrar competencia, que sea la sociedad la que elija la que tiene mejor representación para el Gobierno", aseguró Bullrich.

Sobre, Macri, aseguró que lo ve presente en el futuro de Argentina. "Yo creo que él está. Alguien que fue presidente reflexiona muchas cosas, vio cosas que nosotros quizá no las llegamos a dimensionar. Creo que eso es un gran aprendizaje para todo nuestro frente, nuestra coalición. Creo que ese es el lugar donde está, de aporte, eso me parece muy interesante", expresó.

"Guerra sin cuartel" el libro de Patricia Bullrich

El jueves 11 a las 18 hs en el hotel Diplomatic, estará presentando su libro la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Los oradores principales serán los diputados nacionales Omar De Marchi y Alfredo Cornejo. Para la ex ministra, este binomio representa el afianzamiento de una relación que ha dado mucho.

"Es un libro entretenido. Yo tengo un informe de gestión, que tiene 500 páginas, es muy completo pero es para la biblioteca y cuando tiene que tomar una decisión de política pública mirarlo y pensar cada capítulo de cómo transformar la seguridad. Este cuenta 12 situaciones, hitos que son paradigmáticos. Nosotros hicimos un cambio de paradigma. Pero que van al momento, a momentos de alegría, llanto, desesperación", contó la autora.

“Son ese tipo de cosas, esos cuentos, cómo lo vivió uno. Casos más tristes y duros, como que estuvimos 78 días al pie del cañón con el caso Maldonado o cómo se construyó la teoría de Chocobar, como rompimos la narrativa de Zaffaroni. Es todo contado narrativamente", describió Bullrich.

Hablando de libros, la ex funcionaria de Mauricio Macri habló del libro que está escribiendo el ex Presidente: "Primero no sé qué título va a tener, el otro día le pregunté ‘che, está bueno el libro, lo queremos ver’. Me dijo ‘ya lo vas a ver’. No adelanta nada a nadie. Así que no puedo opinar sobre el libro de Mauricio, porque no le adelanta nada a nadie. No lo conozco, no puedo opinar sobre el estilo, de qué manera lo planteó. Esperémoslo", sentenció.

Escuchá la entrevista completa acá.